Знаменитость не стала стесняться своего тела

Наталья Горовая, приемная дочь украинского продюсера Потапа, решила показать обнаженнее тело

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Будь собой», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных снимках Горовая позирует без белья в одних туфлях и с мокрыми волосами посреди комнаты. Девушка сидит в откровенной позе, фотографируя себя на камеру.

«О май гарбл, ты крейзи», «сори, но это офигенно», «красотка», «все все, я умерла от твоей красоты», «Невероятная красотка», «да ты что, вот это бомба», - пишут они.

Как сообщалось ранее, дочь известного украинского продюсера Потапа (Алексея Потапенко) Наташа Горовая показала новое фото с отдыха

На снимке Наташка позирует в топике или купальнике, показывая себя в профиль. Волосы при этом у Горовой были распущены. На фоне можно увидеть различную экзотическую растительность и здание отеля.

"Просто целуй меня", - написала Наташка под фото.

Фанаты успели поставить более тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Просто целуй меня", "Это ты Кате?", "Целую, Наташа. Чик, мяу", "Красиво", "Красотка", "Ну, как-то в следующий раз", "Давай поцелую", "Шикарная", "Вау".

Напомним, дочь Потапа без одежды и стыда показала себя в постели

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