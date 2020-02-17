Украинская певица Настя Каменских показала идеальную фигуру в откровенном наряде
Как сообщает Politeka.net, недавно Каменских вернулась из Мексики и уже приступила к работе – записи новых выпусков шоу Голос страны 2020. Теперь вместо луков в купальниках и легких нарядах она демонстрирует повседневные образы в уютной и теплой верхней одежде, а также без нее.
Пользователи сети не оставляют снимки исполнительницы без комплиментов. Некоторые даже отмечают, что снимки Насти можно считать отдельным видом искусства. Очередной кадр в Instagram впечатляет своей соблазнительностью и откровенностью.
Настя Каменских позирует в прозрачном топе с длинными рукавами через наряд виднеется черный лифчик красотки. Кроме того, она выбрала кожаные шортики, которые подчеркивают красоту ее длинных ног. А ее талия выделена широким поясом декорированным большими золотыми буквали латинского алфавита с инициалами певицы.
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В макияже Каменских сделала акцент на губах, используя красную помаду. Кроме того, она подчеркнула свои завораживающие карие глаза черными тенями. Получилось стильно, ярко и соблазнительно.
К сожалению, пользователи сети не имеют возможности прокомментировать новый образ зажигательной певицы, ведь она выложила соответствующий снимок в своем Instagram-Stories.
Также ранее сообщалось, что в День Святого Валентина, звезда презентовала новый клип. Так, ролик на песню "Lollipop" появился на официальном канале артистки. Сама работа была представлена вместе с исполнителем Juan Magan.
Каменских в свою очередь отметила, что довольна работой с Juan Magan. В Инстаграм звезда также представила несколько пикантных кадров со своего клипа.
«Смотря на первую фотку почему-то вспомнился клип на песню Ядовитая», «Песня очень понравилась ,образы - 2 ,3🔥🔥🔥», «Все 🔥😻😍❤️», «Господи , есть ли женщина идеальнее Вас?! 🌸❤️», «Все образы просто огонь 🔥 Настенька, ты лучшая 😘💕💕», «Настя, очень красивое фото ❤️», – пишут поклонники.
Напомним, что Потап показал Каменских, засветив долгожданный "беременный" живот.
Politeka сообщала, что Каменских опозорилась, засветив подростковые танцы на видео.
Также Politeka писала, что Настя Каменских в белом бикини показала пятую точку в откровенном виде.