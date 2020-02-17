Такой соблазнительной Каменских в последнее время часто увидишь

Украинская певица Настя Каменских показала идеальную фигуру в откровенном наряде

Как сообщает Politeka.net, недавно Каменских вернулась из Мексики и уже приступила к работе – записи новых выпусков шоу Голос страны 2020. Теперь вместо луков в купальниках и легких нарядах она демонстрирует повседневные образы в уютной и теплой верхней одежде, а также без нее.

Пользователи сети не оставляют снимки исполнительницы без комплиментов. Некоторые даже отмечают, что снимки Насти можно считать отдельным видом искусства. Очередной кадр в Instagram впечатляет своей соблазнительностью и откровенностью.

Настя Каменских позирует в прозрачном топе с длинными рукавами через наряд виднеется черный лифчик красотки. Кроме того, она выбрала кожаные шортики, которые подчеркивают красоту ее длинных ног. А ее талия выделена широким поясом декорированным большими золотыми буквали латинского алфавита с инициалами певицы.

В макияже Каменских сделала акцент на губах, используя красную помаду. Кроме того, она подчеркнула свои завораживающие карие глаза черными тенями. Получилось стильно, ярко и соблазнительно.

К сожалению, пользователи сети не имеют возможности прокомментировать новый образ зажигательной певицы, ведь она выложила соответствующий снимок в своем Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что в День Святого Валентина, звезда презентовала новый клип. Так, ролик на песню "Lollipop" появился на официальном канале артистки. Сама работа была представлена вместе с исполнителем Juan Magan.

Каменских в свою очередь отметила, что довольна работой с Juan Magan. В Инстаграм звезда также представила несколько пикантных кадров со своего клипа.

«Смотря на первую фотку почему-то вспомнился клип на песню Ядовитая», «Песня очень понравилась ,образы - 2 ,3🔥🔥🔥», «Все 🔥😻😍❤️», «Господи , есть ли женщина идеальнее Вас?! 🌸❤️», «Все образы просто огонь 🔥 Настенька, ты лучшая 😘💕💕», «Настя, очень красивое фото ❤️», – пишут поклонники.