Не уже ли бунтует против гламурной мамы

Старшая дочь певицы Глюкоза радикально сменила имидж, чем вызвала немало вопросов в сети

Об этом сообщает Starhit

Старшая дочь российской поп-дивы Глюкоза (настоящее имя Наталья Ионова) радикально сменила имидж. 12-летняя Лидия ищет свой образ, пишет издание.

Если ранее девочка подобно маме носила элегантное каре, накануне она опубликовала весьма интригующие кадры с новым имиджем. Девушку отныне украшает прическа «под ноль». Кроме того, волосы девочка выкрасила в фиолетовый цвет. Внешний вид подростка дополнен рокерской футболкой, разодранной кофтой и цепью.

Не все пользователи в Instagram поддержали смелые шаги девочки.

"Неформал ахахаха", "красиво,но стрёмно,но мне нравится", " Претставля бчто будет творитья у меня в классе", " Ужасно".

Starhit также напоминает, что СМИ писали о том, что Ионова и ее муж Александр Чистяков на грани развода, а бизнесмена якобы уже видели в компании новой спутницы. Сама певица даже сняла обручальное кольцо и появлялась на светских мероприятиях без супруга. Возможно, с этим связано поведение подростка.

Ранее мы писали, популярная российская певица Глюкоза в коротком платье приподняла ногу и показала, чем ее наградила природа.

На опубликованном снимке Глюкоза позирует на стуле в мини-платье и пальто с мехом. При этом звезда элегантно закинула ногу на ногу, выставив напоказ главное достоинство – идеальные ноги. На это обратили внимание и ее поклонники.

Напомним, известная российская певица показала горячие фото в купальнике: «Огонь»

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