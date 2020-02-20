Украинские артисты, которые выступают в России, позволяют пропагандистам Кремля распространять мнение, что войны против Украины совершенно нет

Такое мнение высказал продюсер и музыкальный менеджер Виталий Климов в интервью для журналистов Обозревателя.

По его словам, Россия сейчас заинтересована в приглашении как можно большего числа исполнителей из Украины. Они готовы даже приглашать украиноязычных, чтобы показать, что якобы между Украиной и РФ нет никакой войны.

"Надо понимать, что каждое выступление украинского исполнителя там, что бы не думал сам украинский исполнитель, это сигнал обычному россиянину, что войны нет. Ваша страна с нами не воюет, иначе что я тут делаю?", - объяснил Климов.

Также он добавил, что это касается не только артистов, но и украинских спортсменов, деятелей исскуства и ученых, ведь они тоже публичные люди. Поэтому должны понимать, что делают и говорят на публике.

"Как только он становится публичным, он фактически выполняет, хочет он этого или нет, пропагандистскую роль фактом своего существования, своей публичности. Он может этого не хотеть, не понимать, но это природа публичности как таковой. Большинство не понимает", - резюмировал украинский продюсер.

Также ранее сообщалось, что российские артисты, которые поддержали агрессивную политику президента Владимира Путина против Украины, давно перестали быть просто представителями культуры.

Такое мнение высказал украинский продюсер Игорь Кондратюк.

Он отметил, что ни Валерий Меладзе, ни Александр Серов, которые выказывают желание гастролировать в Украине, не осудили российскую агрессию. Поэтому можно сделать вывод, что они ее поддерживают.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу.