Российской певицы и актрисы Жанны Фриске почти пять лет как нет в живых, однако ее родные до сих пор не разберутся с денежным вопросом: миллионами, собранными на ее борьбу с раком

Стало известно, что отец артистки Владимир Фриске обратился в московский суд с тем, чтобы взыскать с мужа дочери, шоумена Дмитрия Шепелева, более 7 миллионов рублей, передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал Mash.

Так, отец Жанны требует от Шепелева погасить долг перед фондом, который собирал деньги на лечение его дочери.

Напомним, в 2014 в Русфонде накопились 67 миллионов рублей, которые собирали, как говорится всем миром по нитке, но через год певица скончалась. Благотворители пообещали отправить оставшийся 21 миллион онкобольным детям. А потом деньги исчезли. Подозрение пало на родственников, и в 2017-м суд обязал Шепелева и родителей Жанны все вернуть.

Весной прошлого года родителям Жанны удалось рассчитаться с долгом, продав загородный дом. Причем они отдали сразу 21 миллион, включающий и часть вдовца Шепелева (7 млн 211 тысяч). А так как последний отказывается добровольно возмещать ущерб, Владимир Фриске обратился в Пресненский суд Москвы.

Ранее мы сообщали, в сети обсуждают фото Шепелева со своей новой пассией - дизайнером интерьеров Екатериной Тулуповой. Парочка засветилась в Милане в Италии. Они сфотографировали свое отражение в витрине. Шепелев при этом сложил пальцы в форме сердечка.

До этого внимательные пользователи заподозрили Тулупову в беременности. Дело в том, что недавно в сети появились фото с открытия книжного клуба (одно из ее проектов), на котором Шепелев предстал в костюме-тройке, а вот его возлюбленная - в растянутом свитере.

Напомним, день рождения сына Шепелева мог закончиться трагедией.

А еще Politeka писала, что муж умершей от рака Фриске Шепелев отгуляет свадьбу с длинноногой блондинкой.