Известная украинская актриса Марта Адамчук, звезда Квартал 95, показала новый образ в Инстаграм

На фото Марта позирует в длинном черном платье без белья. Адамчук стоит перед большим зеркалом. На фото видно как спину артистки, так и ее лицо. Можно заметить огромный разрез сзади в платье. На фоне больше ничего не видно, кроме красных тонов, в которых сделана фотография. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти 200 лайков и написали несколько комментариев, в которых хвалили внешность актрисы.

Ранее мы сообщали, что известная украинская актриса Марта Адамчук, звезда Квартала 95, показала роскошное тело в белом платье.

Так, Адамчук позирует на фоне двери в красивом облегающем белом платье, которое подчеркивает ее роскошные формы. Саму фотографию девушка никак не подписала. Тем не менее, он спровоцировал ажиотаж среди ее поклонников.

«Какие красивые формы», «Красотка!», «вот это тело!», «божественный вид», «какая красивая», «красоточка!», - пишут они.

Сообщалось, что звезда "Квартала 95", певица Марта Адамчук предстала в черном платье с открытой спиной.

Так, некоторое назад Марта позировала, стоя спиной к фотографу. Вид сзади, конечно, впечатляет. Оголенная спина привлекала взгляд, к тому же через всю спину шли две черные лямки, которые тянулись к переду платья. На плече Адамчук - нечто похожее на кончик большого черного банта.

Низ платья обтянул упругие формы певицы, а также подчеркнул тонкую талию.

Марта приподняла голову и убрала волосы за ушко, приоткрыв красивую серьгу с крупным камнем. Девушка улыбнулась: "Просто королева".

"Мечтая увидеть Париж ♥", - подписала снимок Марта.

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