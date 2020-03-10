Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров покрасовался в обнимку с супругой прес-секретаря президента РФ и олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой

Фото артист опубликовал с своем Инстаграм, пишет Politeka.net.Так на снимке со сториз видно, как именитая спортсменка и жена Дмитрия Пескова, который яляется пресс-секретарем Владимира Путина, нежно смотрит на певца и тот в ответ смотрит Навке прямо в глаза, как смотрят влюбленные друг на друга перед поцелуем.

Поскольку снимки после праздничного показа известного российского модельера Валентина Юдашкина Филипп опубликовал в своих сториз, у его поклонников не было возможности их прокомментировать. Но ранее фаны звезды неоднократно отмечали в комментариях под его фото: Киркоров - красавец и может еще дать фору молодым исполнителям.

Отметим, что у Татьяны в сториз имеется точно такой же кадр, как и у Филиппа.

А ранее на своем фото Киркоров показал девушку с черными волосами в нарядном платье. Она сидит на троне, а Киркоров надевает ей на голову корону. Еще на одном снимке вокруг Киркорова собралось сразу несколько красивых девушек. Как оказалось, это топ-5 конкурсанток конкурса, которые прошли в финал.

«В этом году праздник весны для меня был особенным! В преддверии 8 марта мы встретились с пятью финалистками конкурса #КорольИщетКоролеву и, наконец, познакомились лично. За это время каждая из девушек поразила меня до глубины души!», - написал певец под фотографиями.

По его словам, каждая женщина – королева и достойна королевского отношения. Как выяснилось, «Король ищет королеву» - это рекламная компания, в которой Киркоров принял участие. Большинство жительниц России могли принять участие в этой акции, опубликовав фотографии из магазина «Пятерочка» и рассказав свою историю о том, почему трон должен принадлежать им.

За час пост Киркорова собрал более 7 тысяч лайков. Поклонники артиста высказывают свое мнение по поводу конкурса.

«Жаль, что у Лилианы упала корона... Я считаю, она достойнее была получить её... Это моё мнение»,

«Не очень то я любила Киркорова... Пока совершенно случайно не попала на его концерт в Томске! Я была потрясена! Не город-милионник, обычная публика, не Кремль. Как он выступал на сцене, как отдавался на всю катушку!!! После этого смотрю на него с огромным уважением!»,

«Самая харизматичная милая и привлекательная это была Золушка. Она очень красиво смотрится рядом с Филиппом. Она по-моему и была достойна титула королевы»,

«Похожа на Вашу дочь Аллу-Викторию»,

«Да какой король, окститесь! Жадный до денег, престарелый хлыщ! Брысь из России!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что фаворитка Киркорова в прозрачной сетке пококетничала на камеру: «50 оттенков черного».

А еще Politeka писала, что Киркоров ошеломил опасными развлечениями с детьми, семейное видео: "Девочка бесстрашная".

Также Politeka сообщала, что Киркоров поразил нестандартными развлечениями, личные кадры облетели сеть: "Женщины не хватает".