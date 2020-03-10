Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала, как нужно поддерживать стройную фигуру в потрясной форме

Не секрет, что звезді украинской группы являются любительницами спорта и часто показывают в сети стройные фигуры в спортивных костюмах. К примеру, сегодня в социальной сети Инстаграм Виктория Смеюха решила представить целую серию видео, снятых во время занятия с тренером,сообщает Politeka.

На представленных кадрах Виктория показала, как "накачать орешек мечты", как правильно разминаться и даже успела пошутить перед камерой. Делала все упражнения звезда в ярком топе и такого же оттенка лосинах под строгим наблюдением тренера.

«Милая моя #инстаподруга, сегодня тебя приглашаю к нам на тренировку, так что готовься!💪🏻😍 Забросаю самыми распространёнными видами нагрузок🏋🏻‍♀️🤾🏻‍♀️🤽‍♀️!💡 Я чувствую, что мы должны рассказать то, что тебе как и мне😉 нужно знать на все 💯 % 🙋🏻‍♀️🔥», – интригующе подписала звезда.

Поклонники были восхищены фигурой Вики:

«Ммм... Я как раз жду когда ж моя резинка прилетит 😊где-то зависла в Китае», «Ракеееета👏», «Шикарна», «На упражнении с гантелью-я побежал в душ🔥🔥🔥», «Виктория, Вы красавица и труженица!», «Классная. Худенькая.», «Фігура 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥».

Ранее Виктория Смеюха удивила поклонников стильной сменой имиджа. Не так давно артистка решила не только приятно удивить поклонников яркими кадрами, но еще и озадачить сменой образа.

Как известно, звезды украинской группы «НеАнгелы» решили устроить целую серию непрерывных путешествий с концертной программой, поэтому активно готовились к предстоящим концертам. А спустя несколько дней Виктория прекратила обновлять контент в соцсетях, оставив поклонников в недоумении.

Певица решила периодически пропадать из социальных сетей, чтобы дать себе возможность отдохнуть и расслабиться. В этот раз после нескольких дней отсутствия звезда обновила профиль в Инстаграм стильными кадрами.

Так, на представленных фото звезда решила представить "полную боевую готовность" - похоже Виктория собиралась на какое-то мероприятие. Позируя в лифте, звезда похвасталась не только ярким макияжем, акцент которого на яркой помаде, но еще и новым платьем длинной в пол. Леопардовый принт на бледно-желтом платье удачно дополнил и завершил представленный лук.

«Женщина должна быть как хороший фильм: чем больше остаётся места воображению, тем лучше 😉❤️», – написала Виктория, вызвав бурную реакцию в сети.

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