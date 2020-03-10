Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха показала, як потрібно підтримувати струнку фігуру потрясній формі

Не секрет, що зірки української групи є любительницами спорту і часто показують в мережі стрункі фігури в спортивних костюмах. Приміром, сьогодні в соціальній мережі Instagram Вікторія Смеюха вирішила представити цілу серію відео, знятих під час заняття з тренером,повідомляє Politeka.

На представлених кадрах Вікторія показала, як "накачати горішок мрії", як правильно розминатися і навіть встигла пожартувати перед камерою. Робила все вправи зірка в яскравому топі і такого ж відтінку лосинах під суворим наглядом тренера.

«Мила моя #инстаподруга, сьогодні тебе запрошую до нас на тренування, так що готуйся!💪🏻😍 Закидаю найпоширенішими видами навантажень🏋🏻‍♀️🤾🏻‍♀️🤽‍♀️!💡 Я відчуваю, що ми повинні розповісти те, що тобі як і мені😉 потрібно знати на всі 💯 % 🙋🏻‍♀️🔥», – інтригуюче підписала зірка.

Шанувальники були захоплені фігурою Вікі:

«Ммм... Я якраз чекаю коли ж моя гумка прилетить 😊десь зависла в Китаї», «Ракеееета👏», «Шикарна», «На вправі з гантеллю-я побіг в душ🔥🔥🔥», «Вікторія, Ви красуня і трудівниця!», «Класна. Худенька.», «Фігура 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥».

Раніше Вікторія Смеюха здивувала шанувальників стильною зміною іміджу. Не так давно артистка вирішила не тільки приємно здивувати шанувальників яскравими кадрами, але ще й спантеличити зміною способу.

Як відомо, зірки української групи «Неангели» вирішили влаштувати цілу серію безперервних подорожей з концертною програмою, тому активно готувалися до майбутніх концертів. А через кілька днів Вікторія припинила оновлювати контент в соцмережах, залишивши шанувальників у подиві.

Співачка вирішила періодично зникати з соціальних мереж, щоб дати собі можливість відпочити і розслабитися. На цей раз після кількох днів відсутності зірка відновила профіль в Instagram стильними кадрами.

Так, на представлених фото зірка вирішила надати "повну бойову готовність" - схоже Вікторія збиралася на якийсь захід. Позуючи в ліфті, зірка похвалилася не тільки яскравим макіяжем, акцент якого яскравою помаді, але ще і новим платтям довжиною в підлогу. Леопардовий принт на блідо-жовтому платті вдало доповнив і завершив представлений цибулю.

«Жінка повинна бути як хороший фільм: чим більше залишається місця уяві, тим краще 😉❤️», – написала Вікторія, викликавши бурхливу реакцію в мережі.

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