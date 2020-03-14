Відома українська модель Алла Костромічева, ведуча "Топ-модель по-українськи", показала ролик в Instagram

На кадрах Костромічева позує в закритому купальнику тілесного кольору. Поряд з нею стоїть інша дівчина в чорному купальнику. Вони обіграють разом сценку іноземною мовою. Відбувався діалог на морському пляжі, на тлі можна побачити різну рослинність. Судячи по грі, у дівчат був якийсь конфлікт. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли подивитися ролик більше 60 тисяч разів і написали безліч коментарів:

"Я не здивуюся, якщо одного разу тобі запропонують роль в якомусь голлівудському фільмі. Це буде мій улюблений фільм", "Голівуд по вас плаче, супер", "Мурашки по шкірі від такої гри...", "Трохи міміка на обличчі застигла, але емоційно круто. Дуже сподобалося", "Алла англ на вищому рівні", "Акцент блондинки покинув чат", "Клас, браво. Справжня актриса. Вірю", "Алло,Ви дуже різнобічний і багатогранний людина) Просто талант і велика розумниця", "Та така смішно лаєшся англійською", "А тепер можна те ж саме тільки по-російськи".

Раніше ми писали, що відома українська модель Алла Костромічева, ведуча "Топ-модель по-українськи", поділилася вологим фото в Instagram.

На фото Алла позує в чорному міні-купальнику. Вона стоїть в душовій кабінці під потоком води. Волосся у моделі були розпущені. На тлі можна побачити поручень, бамбукові стіни, а також скляне перекриття.

Фанати встигли поставити більше 50 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Алла ви безперечно прекрасні, впевнена як для моделі ідеальні, але мені хочеться вас трохи нагодувати", "Ніякої фігури немає, дошка:-)", "Чудова фігура, ніж заздрити спробуйте з собою зробити, щоб хоч схожою стати", "Спасибі вам за те що ви є. Ви просто Богиня!".

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