Дети зачастую очень похожи на родителей не только характером, но и внешностью

Давайте посмотрим на фото знаменитостей и их детей, чтобы убедиться в их сходстве, пишет Politeka.net.

Том Хэнкс с сыном Колином:

Уилл Смит с Джейденом снялись вместе в нескольких фильмах:

Риз Уизерспун и Ава Филипп обе блондинки с красивыми улыбками:

Кейт Бекинсейл и Лили Шин:

Кейт Мосс и Лила Грейс Мосс Хэк с большими глазами и светлыми волосами.

Джессика Альба и Хонор Уоррен:

Морган Фриман и Альфонсо:

Джон Траволта и Элла Блю - у девушки голубые глаза и темные волосы, как у отца

Мила Йовович и Эвер Андерсон очень похожи:

Джулианна Мур и Лив Фрейндлих:

Напомним, 63-летний Хэнкс и его жена обратились за медицинской помощью, когда у них появились симптомы простуды.

Пара была на Золотом берегу Квинсленда, где Хэнкс работал над фильмом о жизни Элвиса Пресли, где оба заразились коронавирусом.

Хэнкс сообщил, что они с женой будут держать всех в курсе своего состояния и проведут в самоизоляции столько времени, сколько потребуется для общественной безопасности.

Ранее мы писали, что Уилл Смит уверен, что дети могут выбрать для себя любую роль. Так, мальчик Джейден и девочка Уиллоу — выразили нежелание ограничивать себя рамками одного пола, оставляя за собой право перетекать из одного в другой и обратно.

В 2015 году Джейден начал носить платья, а позже стал лицом женской коллекции Louis Vuitton.

Актер восхищается смелостью своих детей.

Напомним также, что известная по ролям в фильме "Блондинка в законе" и сериале "Большая маленькая ложь" Риз Уизерспун заняла третье место со своими 35 млн долл в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.

Напомним также, что дочь Миллы Йовович появилась на свет 20 января 2020 года. Ее назвали мужским валлийским именем Ошин, что означает «олененок».

Хотя роды прошли успешно как для нее самой, так и для новорожденной дочери, переживания звезды «Обителя зла», увы, оказались ненапрасными.

Как оказалось, медики диагностировали у маленькой Ошин тяжелый случай желтухи.

Напомним, что Мила Йовович изменилась до неузнаваемости: "Тяжело...".

Как сообщала Politeka, звезда Голливуда Мила Йовович похвасталась 12-летней дочкой-моделью: "Копия мамы".

Также Politeka писала, что беременная Йовович поразила внешностью в обычной жизни: "Ноги как у слона, все болит".