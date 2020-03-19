Известная певица Тина Кароль после введения карантина, показала, как изменилась ее жизнь дома

Артистка не так давно рассказала о том, что вынуждена была забрать своего единственного сына Вениамина из Лондона, отменила концерты и даже изменила свой график работы в целом, сообщает Politeka.

В этот раз Тина показала, как проводит время дома, после появившегося свободного времени в ее графике. Как оказалось, артистка любит проводить тренировки на улице. В разделе Стори в Инстаграм Тина показала, как тренировалась на улице в собственном дворе.

Данные кадры тут же опубликовали на странице "ФанТины", чтобы поклонники также могли поделиться своим мнением по поводу увиденного.

«А как ваше настроение?», – пишут на фан-странице Тины.

Поклонники сразу же ответили:

«Лежать в кровати😂❤️», «Короче, я филонила, пропустила спорт, и тут, блин, вижу стори Тины. И думаю, "ну супер, теперь мне стыдно" и позанималась только что. Спасибо, Тина, что ли😂😂😂😂😂😂😂», «Отличное,а ваше?🥰😍💖», «Тина , как всегда 🌸♥️», «Настроение😭». «Когда у Тиночки прямой эфир?».

До этого Тина Кароль показала себя в защитной маске перед камерами. Недавно, в связи с распространением короноварису, Тина вынуждено объявила об отмене ближайших концертов и даже перенесла свой тур по городам Украины.

Несмотря на существенные изменения в работе, Тина также продолжает появляться на различных мероприятиях и показывать себя во время шоу "Голос" в стильных нарядах. Однако, в последнее время звезда все чаще появляется без макияжа и в защитной черной маске с фильтрами перед камерами.

Несколько дней назад с маской на лице Тину заметили в студии звукозаписи с известным артистом. А сегодня, в той же маске, звезда показала себя на небольшом ролике в социальной сети Инстаграм.

На черно-белых кадрах можно также заметить, что позировала звезда в обычной кофте на замке, а дополнила свой образ очками со стильным дизайном.

Напомним, что Тина Кароль показала, что прячет под рубашкой прямо на концерте

Также Politeka писала, что Тина Кароль взбудоражила своей красотой в воздушном платье