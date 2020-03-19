Известная украинская певица Настя Каменских показала забавное видео с мужем Алексеем Потапенко (Потапом) в Инстаграм

На ролике Настя и Алексей выбирают фильм, который посмотреть. Каменских постоянно просит пролистнуть дальше выбор, а Потапенко все больше злится. В конечном итоге он бросает в жену пультом, а она прикрывается подушкой от него. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Признавайтесь, у кого так же проходит выбор фильма, как у нас на видео с Потапом.

Фильмы для меня, как телепорт. Какой бы не была обстановка вокруг, вы всегда можете перенестись в другую реальность.

И сейчас как раз самое время пересмотреть парочку моих любимых фильмов. Вы со мной?", - написала Настя.

Фанаты успели посмотреть видео более 250 тысяч раз и написали множество комментариев, в которых ставили смешные смайлики и узнавали себя, а также делились фильмами, что стоит посмотреть. Надя Дорофеева, бывшая солистка "Время и Стекло", поставила смайлик.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Настя Каменских показала новое фото в Инстаграм.

На фото Настя позирует в белых штанах и кофте. У нее на колене сидит маленькая собака, которую она обняла рукой. А сама Каменских в этот момент читает какую-то книгу. Волосы у певицы были в этот раз распущены. На фоне можно увидеть диван, подушки, комнатные растения и другие атрибуты интерьера.

Сообщалось, что популярная украинская певица Настя Каменских появилась в компании тренера и рассказала, как борется с вирусом.

Сегодня звезда отправилась заниматься спортом вместе с супругом и тренером, с которым худеет уже много месяцев.

Так, певица появилась без макияжа в удобной спортивной куртке темно-синего цвета и ярко-розовой шапке. За ее спиной можно заметить довольного Потапа и такого же счастливого тренера, приветливо улыбающегося на камеру.

Напомним, Каменских показала, что вытворяет дома без Потапа

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