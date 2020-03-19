Известная украинская певица Настя Каменских показала забавное видео с мужем Алексеем Потапенко (Потапом) в Инстаграм

На ролике Настя и Алексей выбирают фильм, который посмотреть. Каменских постоянно просит пролистнуть дальше выбор, а Потапенко все больше злится. В конечном итоге он бросает в жену пультом, а она прикрывается подушкой от него. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости. 

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Признавайтесь, у кого так же проходит выбор фильма, как у нас на видео с @realpotap? 😄 ⠀ Фильмы для меня, как телепорт. Какой бы не была обстановка вокруг, вы всегда можете перенестись в другую реальность. ⠀ И сейчас как раз самое время пересмотреть парочку моих любимых фильмов 🎬 Вы со мной? Тогда держите список: ⠀ 🍿 Невероятная жизнь Уолтера Митти В этом фильмы все - красивые пейзажи, фразы, музыка и история человека, который поверил, что в жизни возможно все! ⠀ 🍿 Бойфренд из будущего Оригинальное название “About time”. Тот случай, когда легкий сюжет несёт в себе столько глубоких мыслей. Этот фильм в своё время меня очень впечатлил. ⠀ 🍿В погоне за счастьем Это фильм о преодолении трудностей, выборе и ценностях. Основан на реальной истории. Уилл Смит - ❤ ⠀ 🍿Трасса 60 Фильм о дороге жизни, за рулём который неизменно мы сами. Фильм-притча, фильм-игра и фильм-фантазия. Вопросы, который нужно задать только когда знаешь ответ и ответы, на которые нет вопросов. ⠀ Смотрели какой-то из этих?

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"Признавайтесь, у кого так же проходит выбор фильма, как у нас на видео с Потапом. 

Фильмы для меня, как телепорт. Какой бы не была обстановка вокруг, вы всегда можете перенестись в другую реальность.

И сейчас как раз самое время пересмотреть парочку моих любимых фильмов. Вы со мной?", - написала Настя.

Фанаты успели посмотреть видео более 250 тысяч раз и написали множество комментариев, в которых ставили смешные смайлики и узнавали себя, а также делились фильмами, что стоит посмотреть. Надя Дорофеева, бывшая солистка "Время и Стекло", поставила смайлик.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Настя Каменских показала новое фото в Инстаграм.

На фото Настя позирует в белых штанах и кофте. У нее на колене сидит маленькая собака, которую она обняла рукой. А сама Каменских в этот момент читает какую-то книгу. Волосы у певицы были в этот раз распущены. На фоне можно увидеть диван, подушки, комнатные растения и другие атрибуты интерьера.

Сообщалось, что популярная украинская певица Настя Каменских появилась в компании тренера и рассказала, как борется с вирусом.

Сегодня звезда отправилась заниматься спортом вместе с супругом и тренером, с которым худеет уже много месяцев. 

Так, певица появилась без макияжа в удобной спортивной куртке темно-синего цвета и ярко-розовой шапке. За ее спиной можно заметить довольного Потапа и такого же счастливого тренера, приветливо улыбающегося на камеру. 

Напомним, Каменских показала, что вытворяет дома без Потапа

А еще Politeka сообщала, что Каменских в коротком топе соблазнила влажным фото после тренировки

Также Politeka сообщала, что Каменских эффектно выгнулась в кружевном корсете