Признавайтесь, у кого так же проходит выбор фильма, как у нас на видео с @realpotap? 😄 ⠀ Фильмы для меня, как телепорт. Какой бы не была обстановка вокруг, вы всегда можете перенестись в другую реальность. ⠀ И сейчас как раз самое время пересмотреть парочку моих любимых фильмов 🎬 Вы со мной? Тогда держите список: ⠀ 🍿 Невероятная жизнь Уолтера Митти В этом фильмы все - красивые пейзажи, фразы, музыка и история человека, который поверил, что в жизни возможно все! ⠀ 🍿 Бойфренд из будущего Оригинальное название “About time”. Тот случай, когда легкий сюжет несёт в себе столько глубоких мыслей. Этот фильм в своё время меня очень впечатлил. ⠀ 🍿В погоне за счастьем Это фильм о преодолении трудностей, выборе и ценностях. Основан на реальной истории. Уилл Смит - ❤ ⠀ 🍿Трасса 60 Фильм о дороге жизни, за рулём который неизменно мы сами. Фильм-притча, фильм-игра и фильм-фантазия. Вопросы, который нужно задать только когда знаешь ответ и ответы, на которые нет вопросов. ⠀ Смотрели какой-то из этих?