Відома українська співачка Настя Каменських показала веселе відео з чоловіком Олексієм Потапенко (Потап) в Instagram

На ролику Настя і Олексій вибирають фільм, який подивитися. Каменських постійно просить прогорнути далі вибір, а Потапенко все більше злиться. В кінцевому підсумку він кидає в дружину пультом, а вона прикривається подушкою від нього. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"отже, Признавайтесь, у кого так само проходить вибір фільму, як у нас на відео з Потапом.

Фільми для мене, як телепорт. Якою б не була ситуація навколо, ви завжди можете перенестися в іншу реальність.

І зараз саме час переглянути парочку моїх улюблених фільмів. Ви зі мною?" - написала Настя.

Фанати встигли подивитися відео більше 250 тисяч разів і написали безліч коментарів, в яких ставили смішні смайлики і впізнавали себе, а також ділилися фільмами, що варто подивитися. Надя Дорофєєва, колишня солістка "Час і Скло", поставила смайлик.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Настя Каменських показала нове фото в Instagram.

На фото Настя позує в білих штанях і светрі. У неї на коліні сидить маленька собака, яку вона обняла рукою. А сама Каменських у цей момент читає якусь книжку. Волосся у співачки були в цей раз розпущені. На тлі можна побачити диван, подушки, кімнатні рослини та інші атрибути інтер'єру.

Повідомлялося, що популярна українська співачка Настя Каменських з'явилася в компанії тренера і розповіла, як бореться з вірусом.

Сьогодні зірка вирушила займатися спортом разом з чоловіком і тренером, з яким худне вже багато місяців.

Так, співачка з'явилася без макіяжу в зручній спортивній куртці темно-синього кольору і яскраво-рожевій шапці. За її спиною можна помітити задоволеного Потапа і такого ж щасливого тренера, привітно усміхненого на камеру.

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