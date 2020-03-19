Відома українська співачка Настя Каменських показала веселе відео з чоловіком Олексієм Потапенко (Потап) в Instagram

На ролику Настя і Олексій вибирають фільм, який подивитися. Каменських постійно просить прогорнути далі вибір, а Потапенко все більше злиться. В кінцевому підсумку він кидає в дружину пультом, а вона прикривається подушкою від нього. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості. 

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Признавайтесь, у кого так же проходит выбор фильма, как у нас на видео с @realpotap? 😄 ⠀ Фильмы для меня, как телепорт. Какой бы не была обстановка вокруг, вы всегда можете перенестись в другую реальность. ⠀ И сейчас как раз самое время пересмотреть парочку моих любимых фильмов 🎬 Вы со мной? Тогда держите список: ⠀ 🍿 Невероятная жизнь Уолтера Митти В этом фильмы все - красивые пейзажи, фразы, музыка и история человека, который поверил, что в жизни возможно все! ⠀ 🍿 Бойфренд из будущего Оригинальное название “About time”. Тот случай, когда легкий сюжет несёт в себе столько глубоких мыслей. Этот фильм в своё время меня очень впечатлил. ⠀ 🍿В погоне за счастьем Это фильм о преодолении трудностей, выборе и ценностях. Основан на реальной истории. Уилл Смит - ❤ ⠀ 🍿Трасса 60 Фильм о дороге жизни, за рулём который неизменно мы сами. Фильм-притча, фильм-игра и фильм-фантазия. Вопросы, который нужно задать только когда знаешь ответ и ответы, на которые нет вопросов. ⠀ Смотрели какой-то из этих?

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"отже, Признавайтесь, у кого так само проходить вибір фільму, як у нас на відео з Потапом. 

Фільми для мене, як телепорт. Якою б не була ситуація навколо, ви завжди можете перенестися в іншу реальність.

І зараз саме час переглянути парочку моїх улюблених фільмів. Ви зі мною?" - написала Настя.

Фанати встигли подивитися відео більше 250 тисяч разів і написали безліч коментарів, в яких ставили смішні смайлики і впізнавали себе, а також ділилися фільмами, що варто подивитися. Надя Дорофєєва, колишня солістка "Час і Скло", поставила смайлик.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Настя Каменських показала нове фото в Instagram.

На фото Настя позує в білих штанях і светрі. У неї на коліні сидить маленька собака, яку вона обняла рукою. А сама Каменських у цей момент читає якусь книжку. Волосся у співачки були в цей раз розпущені. На тлі можна побачити диван, подушки, кімнатні рослини та інші атрибути інтер'єру.

Повідомлялося, що популярна українська співачка Настя Каменських з'явилася в компанії тренера і розповіла, як бореться з вірусом.

Сьогодні зірка вирушила займатися спортом разом з чоловіком і тренером, з яким худне вже багато місяців. 

Так, співачка з'явилася без макіяжу в зручній спортивній куртці темно-синього кольору і яскраво-рожевій шапці. За її спиною можна помітити задоволеного Потапа і такого ж щасливого тренера, привітно усміхненого на камеру. 

Нагадаємо, Каменських показала, що витворяє будинку без Потапа

А ще Politeka повідомляла, що Каменських в короткому топі спокусила вологим фото після тренування

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