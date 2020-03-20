Популярная украинская певица Настя Каменских показала счастливый отдых вместе со своим домашним любимцем

Настя решила показать, как отдыхает вместе со своей домашней любимицей - собачкой Мими. как известно, в связи с введением карантина звезде пришлось отменить часть концертов, работу над проектами и даже участие в шоу "Голос", пишет Рoliteka.net.

В этот раз звезда в обычной светлой кофте и без макияжа появилась со счастливой улыбкой на лице и в обнимку вместе с маленькой собачкой. Похоже, звезда наслаждается отдыхом вместе со своим супругом, который очень редко бывает у них двоих одновременно из-за постоянных разъездов по стране и работы над разными проектами.

«Счастье - это не то, что снаружи, а то, что внутри вас. Важно уметь пребывать в моменте. Не в прошлом или будущем, а здесь и сейчас 😌

Быть счастливым просто потому, что живешь. Потому что вокруг друзья, близкие, погода на улице хорошая, а впереди ещё столько интересного, столько новых людей, новых мест, впечатлений, полезных новых навыков, курсов, книг, фильмов, вкусной еды.

И сегодня, в Международный день счастья, я хочу поделится своим теплом и творчеством с вами! 🤗🎶», – пишет Каменских под новым постом. Поклонники тут же отреагировали и написали множество комментариев.

До этого Настя показала, как решила разнообразить домашние будни и представить полную тренировку в социальной сети. Кадром по завершению занятия в дома звезда поделилась на своей странице.

«Как же приятно, что мой прямой эфир с утренней тренировкой посмотрели так много людей! И что многие потом поблагодарили за упражнения, за то, что расшевелила утром и смотивировала тренироваться дальше. А значит - вы не просто смотрели эфир, а делали упражнения вместе со мной! 🤗

Когда видишь отклик - это всегда тааак приятно! И меня это тоже мотивирует делать для вас ещё больше. И вот, вдохновленная вами, я решила запустить карантинный марафон #тренируюсьсNK 🏃🏼‍♀️💪🏻 Давайте мотивировать друг друга вместе!», – написала артистка под новым постом. Поклонники отреагировали достаточно позитивно на новый пост.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

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