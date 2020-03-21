Стало известно, как российская звезда Анна Семенович проводит время на карантине

Об этом пишет Стархит.

Сегодня все больше людей откладывают все дела и уходят на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Российская певица Анна Семенович не стала исключением: она отменила свой тур по Казахстану и засела дома в приятной компании.

Как оказалось, Анна Семенович решила самоизолироваться в окружении сразу двух любимых мужчин.

«Я изолировала себя в собственной квартире с двумя мужчинами. Не поймите неправильно. Один из них — мой любимый человек, а второй — младший брат. Решили, что так проводить время в «заточении» веселее. Поэтому у меня сейчас полная репетиция семейной жизни, причем в двойной дозе. И скажу честно, непростое это дело», - рассказала звезда в комментарии журналистам.

По словам певицы, она с удовольствием примерила на себя роль домохозяйки: звезда готовит мужчинам завтраки, обеды и ужины.

Что касается развлечений, то за это также отвечает Анна Семенович. Она прочитывает рецензии на фильмы и сериалы, а потом составляет список для просмотра.

«Ежедневно выделяю час на занятия английским по скайпу. Никогда раньше не училась дистанционно, всегда считала, что педагог должен быть рядом. Но теперь знаю — это очень удобно. Продолжу такое обучение и после вынужденного карантина. Думаю, к концу самоизоляции стану образцовой домохозяйкой со знанием иностранного языка», - рассказала Семенович, как во время карантина она решила заняться самообразованием.

Ранее мы рассказывали о том, что Анна Семенович поделилась мыслями после просмотра фильма "Рокетмэн". Лента ей понравилась и после просмотра она задумалась о судьбах людей.

"Есть одна закономерность , что только через преграды, обиды, трудности, боль и страх, человек закаляется и становится мудрей. Получается , что душевная глубина приходит после мощной встряски, вселенная через потери учит нас любить себя, других людей и этот мир. Через потери, мы приобретаем", - рассуждала Анна в своем Instagram.

По словам девушки, после встряски, приходит понимание, что она была необходима, несмотря на боль.

Напомним, что Анна Семенович полностью разделась и поразила влажными кадрами прямо в ванной: "Вот это вид!".

А еще Politeka писала, что пышногрудая Семенович посветила своими шарами в экстремальном декольте: мечта любого мужчины.

Также Politeka сообщала, что обиженная Анна Семенович отреагировала на тройной подбородок и пузо: "Конечно, не 18 лет, но...".