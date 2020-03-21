Известная балерина Анастасия Волочкова похвасталась развлечениями на карантине вместе с домработницей

Сейчас балерина вынуждено отменила свои концерты, тренировки и какие-либо выступления из-за введенного недавно карантина. Тем не менее это не мешает балерине устраивать довольно необычные "выступления" у себя же дома, пишет Politeka.net.

В этот раз Анастасия в образе клоуна решила показать, как веселится вместе с домработницей Лолой, которая работает у нее уже много лет. Стоит отметить, что девушка поддержала шутку Анастасии и решила присоединиться к своеобразному "концерту", как его назвала сама Волочкова.

В записи видно, что звезад позировала зачем-то с носом клоуна вместо маски и причем всячески отмечала, что ее развлечения взаправду воспринимать не стоит - она всего лишь дурачится от скуки дома. В подобном наряде, к слову, Анастасия появлялась уже сотни раз за что получала волну насмешек в свой адрес. Чтобы избежать негатива в свой адрес Анастасия предусмотрительно скрыла доступ к комментариям под постом.

Также звезда похвасталась роскошной гостинной, показывая, как проводит там вечера. Балерина позировала на излюбленном мягком диване, а рядом заметен стол с кальяном, которым так Анастасия гордится и уже неоднократно нахваливала его. В подписи же артистка рассказала, что пользователям сети лучше заняться собой и карантином, чем "злыми комментариями".

«Прекрасный романтический коронавирусный карантин😂🌺🥂 Люди, не сходите с ума.😂 Читайте книги лучше😊 И мою тоже "Плата за успех"», – написала Волочкова под новым постом.

Ранее же балерина сверкнула фигурой во всей красе, оставшись без одежды во время купания во льду. Прикрыться, впрочем, Анастасия решила также куском льда, чуть присев в холодную воду, чтобы скрыть другие участки тела.

На представленном в Инстаграм кадре также видно, что волосы звезды мокрые, а сама она улыбается перед камерой.

«Немножко холодно.😂💨В моей купели Лед замерзает естественным образом. Особенно, когда морозно. А вообще ледяная купель-прекрасная защита не только от коронавирусов, но и от безумия и безрассудства многих людей и от любого негатива.👍», – написала Анастасия.

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