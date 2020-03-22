Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95" показала новое фото в Инстаграм

На фото Екатерина сидит на стуле, если не сказать, что лежит и вытянула ноги вперед, которые широко раздвинула. Она была в клетчатом костюме, а образ дополнила кроссовками. Скорее всего это был фильтр, так как кадр очень диспропорциональный. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мы тебя любим, несмотря на такие фото", - подписан кадр.

Фанаты не смогли оценить публикацию или написать под ней комментарии. Все из-за того, что актриса опубликовала его в сторис, где такой функции нет.

Ранее мы сообщали, что известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", и Леся Никитюк показались вместе на "Лиге смеха".

На фото Никитина позирует в длинном платье с прозрачным верхом. Рядом стоит Никитюк, которая оттопырила пятую точку в блестящем костюме. Образ Леся дополнила забавной гримасой. Екатерина же смеялась на кадре. На фоне можно увидеть людей, которые пришли на съемку программы.

"Сохраняем позитив! Листай карусель, какая тебе больше нравится?", - написала Никитина.

Сообщалось, что актриса Студии "Квартал 95" показала, как хорошо владеет своим телом.

Растяжке и подкачанному телу эффектной блондинки Екатерины Никитиной позавидуют даже профессиональные спортсмены.

Так на новом опубликованном видео Екатерина красуется у зеркала и выполняет непростые физические упражнения - так называемый тверк. Девушка мастерски двигает своими ягодицами в облегающем спортивном "наряде".

Светловолосая красавица так эффектно потрусила своими прелестями на камеру, что ее поклонники просто в восторге от увиденного.

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