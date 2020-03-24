Существуют звезды, которые добиваются успеха в карьере, но все же решают в итоге посвятить время семье

Так, Ольга Фадеева стала известной после роли в сериале "Солдаты", пишет Рoliteka.net. После этого звезде стали поступать предложения в различных съемках, но она отказалась ради мужа и сына Алеши.

Женщина призналась, что супруг, режиссер и постановщик трюков Александр Самохвалов, делает все, чтобы она была счастлива.

Анна Азарова, которая была не только моделью, но и успешной актрисой, сейчас является матерью двоих сыновей и одной дочери.

Стоит отметить, что девушка снималась в сериале "Дорогая Маша Березина" и "День выборов".

Дарья Сагалова, получившая известность, благодаря сериалу «Счастливы вместе» стала женой и мамой троих детей. В прошлом году красотке исполнилось 34 года и она сама не ожидала, что когда-нибудь станет многодетной матерью.

Напомним, Дарья Сагалова много лет была поглощена воспитанием детей и даже отказалась от съемок.

Несколько лет назад ради роли в сериале «Улетный экипаж» ей пришлось оставить детей бабушкам. Тогда актриса рассказала журналистам, что ей было тяжело расстаться с близкими ради работы.

«Когда рабочий день заканчивался, у меня внутри аж все ныло от того, как хотелось домой. Настолько я привыкла, что Лизуня и Степашка со мной везде, как хвосты. Они — главное для меня, а что будет дальше с профессией — все равно», — призналась Дарья Сагалова.

Также можно и вспомнить советскую актрису Наталью Вавилову, которая стала популярной после роли в фильме "Москва слезам не верит". Актриса перестала сниматься еще с 1991 году и сейчас избегает общения с прессой. Женщина посвятила все время после карьеры мужу.

Ранее сообщалось, что другая звезда из сериала "Бригада" Екатерина Гусева смогла совместить карьеру и семейный быт. С 2003 года она работает в театре имени Моссовета. Она снимается в фильмах и сериалах.

В 2011 ей досталась главная роль в мюзикле «Звуки музыки». Женщина замужем за бизнесменом Владимиром Абашкиным, у них двое детей, Алексей и Анна.

Напомним, что со звездой «Бедная Настя» случилось непредвиденное по дороге в Украину.

Ранее Politeka сообщала, что звезда «Не родись красивой» Нелли Уварова ошарашила внешностью.

Также Politeka писала: "Моя прекрасная няня» тогда и сейчас: как изменились коллеги Заворотнюк по сериалу