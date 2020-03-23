29-летняя украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая переехала в Россию, обескуражила публику забавными движениями под музыку

Как передает Politeka.net, Регина поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим видео, на котором станцевала вместе с подругой в весьма жарких нарядах (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Регина предстала в фиолетовом боди, который выгодно подчеркнул ее роскошную фигуру, а от зоны декольте невозможно отвести взгляд, безразмерных колготках с узором, ботинках на плоской подошве и накинутой на плечи сиреневой ветровке с белыми полосами на рукавах.

Девушки сначала активно двигают бедрами, а затем замирают на месте и "танцуют" только при помощи ладоней.

"Мы с @valeria_dergileva - #танцорыотБога или #танцорыотБлога Короче, гоу в тик-ток. Там реальная жаришка, как говорят великие ораторы 😆", - подписала видео звезда.

Поклонники молниеносно отреагировали на пост Регины, поставив менее чем за 15 минут 100 000 "лайков". Большинству необычный танец пришелся по душе, но нашлись и те, кто высказал свое "фе".

"Веселые, красивые и танцуете 🔥!"

"Люблю сумасшедших🤪))) девчонки вы отожгли😁"

"Ну какая же ты шикарная!😍"

"Ахахаха, долго движения учили?"

"Ну такое"

"Две дурочки"

Ранее мы сообщали, пользователи "зафукали" новый образ Тодоренко, устроив ей настоящее испытание в комментариях. Так, Регина поделилась роликом, в котором примерила короткое серебристо-черное платье с блестками и бахромой. Артистка покрутилась перед камерой, виляя "пятой точкой" и даже высунула язык, чтобы привлечь побольше внимания. Но публика оказалась жестокой: у певицы разглядели лишние килограммы.

"Что с талией?"; "Региночка, ты всегда стильно выглядишь. Это платье роскошное, но тяжелит немного, выглядит грузно. Тебе очень идут более лёгкие ткани"; "Потолстела"; "Талии нет", - писали в комментариях.

Напомним, Тодоренко застукали за странным занятием вместе с коллегами