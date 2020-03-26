Популярная украинская певица Злата Огневич удивила поклонников печальным видом

Свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Огневич сидит на стуле в черном мини с глубоким декольте. Девушка держит руку у лица, ее волосы чуть растрепаны, а глаза печальны.

Кокетливое платье едва оголяет грудь артистки, делая ее образ еще загадочнее. Похоже, это фото из новой фотосессии звезды, ведь она совсем недавно решила обстричь волосы.

«Что делаете сегодня вечером? Я буду писать стихи... Есть вдохновение! А потом, из этих стихов, сделаю песни», - написала Огневич.

Ее фотография собрала более 6,2 тысяч лайков. Фанаты в восторге от нового образа Златы, но заметили печаль в ее глазах.

«Класнючая», «Такая грустная», «Злата, стихи это хорошо, главное будь на позитиве!))», «Такая загадочная», «Почему вы такая печальная на фотографии», «Обалденная», «Кайфовая, класс, очень хорошая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Злата Огневич поделилась видео, на котором она исполняет новую песню «Богиня». Эту песню, как известно, для певицы написала Яна Шемаева, известная под псевдонимом Jerry Heil. Но поклонники обратили внимание не столько на песню, сколько на внешность Огневич. Девушка впервые показала обрезанные волосы. Новая прическа изменила ее до неузнаваемости.

Напомним, что певица Злата Огневич призналась, что связывает ее с Ляшко: "Фантастический".

Ранее Politeka писала, что Злата Огневич закинула ноги за голову и показала, чем ее наградила природа: "Бомба!".

Также Politeka писала, что Злата Огневич устала молчать и рассказала о романе с лидером "Бумбокса": "Хочет мне предложить...".