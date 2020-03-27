Украинский певец Владимир Дантес, муж солистки группы «Время и стекло» Нади Дорофеевой рассказал украинцам, как не поссориться со своей половинкой во время самоизоляции

Забавное видео он опубликовал у себя в Youtube, а анонсом поделился в Инстаграме, пишет Politeka. В ролике под названием «Как не развестись на карантине» он в шуточной форме рассказал, что нужно делать, чтобы сохранить семью.

«Из-за карантина в Китае увеличилось число разводов. Я, как муж с опытом, расскажу КАК НЕ РАЗВЕСТИСЬ НА КАРАНТИНЕ!», - отметил Дантес у себя на странице.

Поклонникам очень понравился ролик Дантеса. За день его видео собрало 108 тысяч просмотров.

«Дай Бог мне для начала парня найти. Если он ещё и готовит, то всё, он не убежит», «Если есть первый урок значит будет и второй, но зная Дантеса )) он будет через 10 лет», «Молодцы!!! Важную тему затронули!!! Давайте серию выпусков...типо видео уроков "как не развестись в условиях карантина" с юмором как вы можете», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева с Владимиром Дантесом записали домашнее видео. Пара сидит на карантине, поэтому придумывает много совместных проектов. На днях звезды уже провели прямой эфир, во время которого подключались к своим поклонникам и к известным друзьям, пели песни и танцевали. Кроме этого, пара ответила на наиболее провокационные и интересные вопросы.

Напомним, что рядом с Дорофеевой оказался другой после распада «Время и стекло», кадры дуэта: «Хороший старт».

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева в коротеньком топе соблазнила видом рядом с Позитивом: "слишком горячо!".

Также Politeka писала, что Дорофеева в корсете умостилась на полу ради пикантных кадров: "Незаконно быть такой красивой".