Певица Ани Лорак, судя по последним новостям, подвергла себя риску

Все связано стем, что певица побывала на мероприятии, приуроченном ко дню рождения сестры Игоря Крутого, где присутствовал и Лев Лещенко, у которого на днях подтвердили коронавирус.

В российском шоу-бизнесе начался небывалый переполох, так как многие полагают, что певец мог заразить большое количество людей, в том числе и Ани Лорак.

ани лорак

Журналисты издания "Страна" уже взяли комментарий у PR-менеджера певицы.

По его словам, здоровье Лорак опасений не вызывает и она в данный момент, пребывает в самоизоляции, как и большинство людей.

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"Она полностью здорова. И желает всем беречь себя, оставаться дома, что и делает сама сейчас, проводя максимум времени с семьей", - заявил представитель певицы.

Напомним, что у 78-летнего певца Льва Лещенко подтвердили коронавирус. Накануне он попал в реанимацию больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с диагнозом COVID-19. 

Лев Лещенко

По данным СМИ, недавно певец вернулся из США, но карантин не соблюдал. Более того, 21 марта он был гостем шоу «Привет, Андрей!», где контактировал с российскими знаменитостями.

Также стоит отметить, что Лещенко не единственный представитель российского шоу-бизнеза, который заразился смертельным вирусом. 
 
Ранее COVID-19 подтвердился и певца  Игоря Николаева. 

Звезде сделали только один тест. Сейчас медики ждут результата второго анализа.

На данный момент неизвестно, где был певец, а также откуда смог заразиться Covid-19.