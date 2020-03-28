Все связано стем, что певица побывала на мероприятии, приуроченном ко дню рождения сестры Игоря Крутого, где присутствовал и Лев Лещенко, у которого на днях подтвердили коронавирус.
В российском шоу-бизнесе начался небывалый переполох, так как многие полагают, что певец мог заразить большое количество людей, в том числе и Ани Лорак.
По его словам, здоровье Лорак опасений не вызывает и она в данный момент, пребывает в самоизоляции, как и большинство людей.
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"Она полностью здорова. И желает всем беречь себя, оставаться дома, что и делает сама сейчас, проводя максимум времени с семьей", - заявил представитель певицы.
По данным СМИ, недавно певец вернулся из США, но карантин не соблюдал. Более того, 21 марта он был гостем шоу «Привет, Андрей!», где контактировал с российскими знаменитостями.
Также стоит отметить, что Лещенко не единственный представитель российского шоу-бизнеза, который заразился смертельным вирусом.
Звезде сделали только один тест. Сейчас медики ждут результата второго анализа.
На данный момент неизвестно, где был певец, а также откуда смог заразиться Covid-19.
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