Певица Ани Лорак, судя по последним новостям, подвергла себя риску

Все связано стем, что певица побывала на мероприятии, приуроченном ко дню рождения сестры Игоря Крутого, где присутствовал и Лев Лещенко, у которого на днях подтвердили коронавирус.

В российском шоу-бизнесе начался небывалый переполох, так как многие полагают, что певец мог заразить большое количество людей, в том числе и Ани Лорак.