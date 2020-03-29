Популярна українська виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, показала розкішне тіло в новому вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, зірка розповідає про так званому «годині Землі», який пройшов в цьому році у суботу, 28 березня. Виконавиця закликала підтримати акцію.
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В 2020 году Час Земли будет проводиться 28 марта с 20:30 до 21:30 по киевскому времени. Ожидается, что она охватит более 2 миллиардов человек в 188 странах. #ЧасЗемли 🌍 — это ежегодное международное событие, которое проводится в последнюю субботу марта. Акция организована Всемирным фондом дикой природы и заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и все электроприборы. . 🕊 Цель акции "Час Земли" Акция организована для того, чтобы привлечь максимальное внимание мирового сообщества к проблеме изменения климата планеты, показать свою поддержку идее необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы. . 🕊 A вот какие достопримечательности гаснут во время акции: 🕯здание "Эмпайр-стейт-билдинг" (Нью-Йорк), 🕯мост "Золотые ворота" (Сан-Франциско), 🕯Колизей (Рим), 🕯Оперный театр (Сидней), 🕯буддистский храм "Ват-Арун" (Бангкок), 🕯Королевский дворец (Стокгольм), 🕯Сити-Холл (Лондон), 🕯Эйфелева башня (Париж), 🕯Акрополь (Афины) и другие. . ✅ А ты поддержишь самый масштабный экологический флешмоб Земли? 🌍💡 Отмечайтесь в комментариях, кто в деле 👇 _______ #space #djNana #anastasiadomination #часЗемли #earthhour
A post shared by DJ NANA (@anastasia_domination) on
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Пост Кумейко супроводжувала яскравим відео, де вона в екстра-міні сукня синього кольору розставила ноги до непристойності. Зверху на відео зірка наклала один зі своїх треків.
«Вау, крутишка», «як красиво», «Посипалася», «крута мала», «залипательно», «Можна зменшити яскравість екрану», - пишуть вони.
Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка Nikita, показала новий ролик в Instagram.
На відео Анастасія сидить на стільці і позує в прозорому халатику. На голові у неї була пов'язка. На тлі можна побачити різну побутову техніку, можна припустити, що знімала Кумейко будинку.
Повідомлялося, що 34-річна екс-солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко, яка нині виступає під псевдонімом DJ Nana, похвалилася декольте в тісному костюмі.
Нагадаємо, экс-Nikita влаштувала гарячі танці в короткому халатику і засвітила зайве
А ще Politeka повідомляла, що екс-Nikita влаштувала гарячі танці в одному халаті
Також Politeka писала, що екс-Nikita в одному халатику всівся зручніше і посвітила розкішним тілом