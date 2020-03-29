Зірка вирішила себе не стримувати

Популярна українська виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, показала розкішне тіло в новому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, зірка розповідає про так званому «годині Землі», який пройшов в цьому році у суботу, 28 березня. Виконавиця закликала підтримати акцію.

Пост Кумейко супроводжувала яскравим відео, де вона в екстра-міні сукня синього кольору розставила ноги до непристойності. Зверху на відео зірка наклала один зі своїх треків.

«Вау, крутишка», «як красиво», «Посипалася», «крута мала», «залипательно», «Можна зменшити яскравість екрану», - пишуть вони.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка Nikita, показала новий ролик в Instagram.

На відео Анастасія сидить на стільці і позує в прозорому халатику. На голові у неї була пов'язка. На тлі можна побачити різну побутову техніку, можна припустити, що знімала Кумейко будинку.

Повідомлялося, що 34-річна екс-солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко, яка нині виступає під псевдонімом DJ Nana, похвалилася декольте в тісному костюмі.

Нагадаємо, экс-Nikita влаштувала гарячі танці в короткому халатику і засвітила зайве

А ще Politeka повідомляла, що екс-Nikita влаштувала гарячі танці в одному халаті

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