"Ніколи б не подумала"

56-річна співачка Лоліта Мілявська здивувала шанувальників, відкинувши забобони і заспівав на українській мові

Як передає Politeka.net, артистка поділилася свіжим відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала "закулісся" радіоефіру (щоб подивитися, проскрольте вниз). Лоліта постала в облягаючих спортивних штанях з білими смугами і широкої футболці з оригінальним принтом "Не gulяй, сиди вдома". Гаряча брюнетка нанесла традиційний яскравий макіяж з червоною помадою, і виглядає, на думку фоловерів, років на 20 молодше.

Несподіванкою стало, коли Лоліта заспівала мовою своєї батьківщини. Адже вона народилася в українському місті Мукачево Закарпатської області. У 1987 році співачка познайомилася в Одесі зі своїм майбутнім колегою і чоловіком Олександром Цекало і виїхала з ним до Москви.

"Ось так виглядає звук під час радіоефіру☝️Всі, включаючи музикантів та вокалістів, в навушниках. Вони чують тільки один одного☝️А слухач в ефірі вже отримує суму зіграного, завдяки звуковому пульту. Так і в студії під час запису. Зі сторони, це просто поодинокі дивні звуки 🤓✌️Тепер Ви трохи більше знаєте про закулісся)! 😘❤️", - поділилася Мілявська у соцмережі.

Шанувальники щедро віддячили співачці за відвертість компліментами, поставивши менш, ніж за добу, більше 220 000 "сердечок".

"Ось лежу в ліжку, побачила відео 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 і ніжка то засмикалась!!!!! Ви піднімаєте нам настрій 🤗"

"Головне - ніякої фонограми! 🌹"

"Красуня! Привіт з м. Києва!!!🌷🌷🌷"

"офігєть😱 ніколи б не подумала🤔🤔🤔"

"Дуже красиво українською мовою звучить"

"Ого😍😍😍 спасибі, що показуєте і розповідаєте щось нове)))😻"

"це неймовірно😍😍😍😍як завжди найкраща , дуже приємно чути українською 💞"

Раніше ми повідомляли, артистка прокоментувала в інтерв'ю ситуацію з карантином через коронавірус: «А ті, хто не дотримується, хворі, як мені здається, люди. І до них потрібні суворі заходи, штрафи, як у багатьох країнах».

Нагадаємо, що Лоліта вразила нової пікантною витівкою, познущавшись над росіянами: "Іди в ж...".

Як повідомляла Politeka, Лоліта зізналася, що вони з Кіркоровим вживали заборонені речовини: "Цілий рік...".