56-річна співачка Лоліта Мілявська здивувала шанувальників, відкинувши забобони і заспівав на українській мові
Як передає Politeka.net, артистка поділилася свіжим відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала "закулісся" радіоефіру (щоб подивитися, проскрольте вниз). Лоліта постала в облягаючих спортивних штанях з білими смугами і широкої футболці з оригінальним принтом "Не gulяй, сиди вдома". Гаряча брюнетка нанесла традиційний яскравий макіяж з червоною помадою, і виглядає, на думку фоловерів, років на 20 молодше.
Несподіванкою стало, коли Лоліта заспівала мовою своєї батьківщини. Адже вона народилася в українському місті Мукачево Закарпатської області. У 1987 році співачка познайомилася в Одесі зі своїм майбутнім колегою і чоловіком Олександром Цекало і виїхала з ним до Москви.
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"Ось так виглядає звук під час радіоефіру☝️Всі, включаючи музикантів та вокалістів, в навушниках. Вони чують тільки один одного☝️А слухач в ефірі вже отримує суму зіграного, завдяки звуковому пульту. Так і в студії під час запису. Зі сторони, це просто поодинокі дивні звуки 🤓✌️Тепер Ви трохи більше знаєте про закулісся)! 😘❤️", - поділилася Мілявська у соцмережі.
Шанувальники щедро віддячили співачці за відвертість компліментами, поставивши менш, ніж за добу, більше 220 000 "сердечок".
"Ось лежу в ліжку, побачила відео 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 і ніжка то засмикалась!!!!! Ви піднімаєте нам настрій 🤗"
"Головне - ніякої фонограми! 🌹"
"Красуня! Привіт з м. Києва!!!🌷🌷🌷"
"офігєть😱 ніколи б не подумала🤔🤔🤔"
"Дуже красиво українською мовою звучить"
"Ого😍😍😍 спасибі, що показуєте і розповідаєте щось нове)))😻"
"це неймовірно😍😍😍😍як завжди найкраща , дуже приємно чути українською 💞"
Раніше ми повідомляли, артистка прокоментувала в інтерв'ю ситуацію з карантином через коронавірус: «А ті, хто не дотримується, хворі, як мені здається, люди. І до них потрібні суворі заходи, штрафи, як у багатьох країнах».
Нагадаємо, що Лоліта вразила нової пікантною витівкою, познущавшись над росіянами: "Іди в ж...".
Як повідомляла Politeka, Лоліта зізналася, що вони з Кіркоровим вживали заборонені речовини: "Цілий рік...".