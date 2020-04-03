Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как проводит время дома во время карантина

Балерина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм необычный ролик, на котором позировала в привычном спортивном костюме и завлекала аудиторию странными танцами, пишет Politeka.net.

В этот раз скандально-известная балерина похвасталась танцами в пуантах, причем свои довольно необычные танцевальные движения артистка решила проделать во время того, как расхаживала по комнатам. Домработница звезды, смех которой слышен за кадром (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца), сняла Волочкову вместе с ее любимым котенком Лакки.

Животному мучения не очень понравились, поэтому он всячески пытался удрать из рук Анастасии, кружащейся по комнате, а когда она его буквально забросила на диван, и вовсе сбежал из помещения.

Не обошлось и без курьезов. В один момент артистка прекратила вытанцовывать в пуантах и залезла на диван, чтобы зачем-то снова показать свой шпагат, задрав при этом ноги кверху. Ранее пользователи сети неоднократно возмущались по этому поводу и просили звезду "прекратить раздвигать ноги".

«#танцуемдома 😂💃 Главный герой этого видео-наш котик Лакки!🐣 У него точно режим не поменялся.. Этот королевский котик и так всегда сидит дома, с вылазкой погулять на участке.. А теперь и я вошла в его режим.😂💃 Но в движении и на позитиве!😊💃👍🌺❤️», - написала Анастасия под роликом.

Ранее балерина представила необычное фото, на котором похвасталась фигурой в одном лишь ярко-розовом бикини, едва ли прикрывающем ее фигуру. Звезда решила прогуляться по заснеженному двору в купальнике.

Как известно, балерина является любительницей показать всю себя и свои достоинства в откровенной одежде, в особенности во время отдыха на улице. Балерина уже много лет укрепляет иммунитет благодаря частым купаниям в ледяной воде.

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