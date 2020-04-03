Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як проводить час вдома під час карантину

Балерина представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram незвичний ролик, на якому позувала у звичному спортивному костюмі і заманювала аудиторію дивними танцями, пише Politeka.net.

В цей раз скандально-відома балерина похвалилася танцями в пуантах, причому свої досить незвичайні танцювальні рухи артистка вирішила виконати під час того, як ходила по кімнатах. Домробітниця зірки, сміх якої чути за кадром (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця), зняла Волочкову разом з її коханим кошеням Лаккі.

Тварині муки не дуже сподобалися, тому він всіляко намагався втекти з рук Анастасії, кружляючій по кімнаті, а коли вона його буквально закидала на диван, і зовсім втік з приміщення.

Не обійшлося і без курйозів. В один момент артистка припинила витанцьовувати в пуантах і залізла на диван, щоб навіщось знову показати свій шпагат, задерши при цьому ноги догори.

«#танцуемдома 😂💃 Головний герой цього відео-наш котик Лаккі!🐣 У нього точно режим не змінився.. Цей королівський котик і так завжди сидить вдома, з вилазкою погуляти на ділянці.. А тепер і я увійшла в його режим.😂💃 Але в русі і на позитиві!😊💃👍🌺❤️», - написала Анастасія під роликом.

Раніше балерина представила незвичайне фото, на якому похвалилася фігурою в одному лише яскраво-рожевому бікіні, ледь прикривав її фігуру. Зірка вирішила прогулятися по засніженому двору в купальнику.

Як відомо, балерина є любителькою показати всю себе і свої переваги у відвертому одязі, особливо під час відпочинку на вулиці. Балерина вже багато років зміцнює імунітет завдяки частим купання в крижаній воді.

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