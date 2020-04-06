Українська телеведуча Катя Осадча провела онлайн-вечірку для Дмитра Монатіка, у якого недавно був день народження

Фото і відео з випуску вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Осадча запросила Монатіка в студію передачі «Світське життя». Там вони з Дімою дивилися привітання різних артистів, а також проводили інтерактиви. Монатік дуже яскраво реагував на всі послання, записані спеціально для нього. В один момент він навіть пустив сльозу. Осадча зазначила, як музикант розчулився через привітання від друзів.

«Ми відсвяткували в студії день народження Монатіка, а також продовжимо показувати, чим займаються ваші улюблені зірки на карантині», - підписала Осадча свій пост.

Додамо, що для ефіру Катя обрала розкішне синє плаття, яке від пояса йшло незвичайною бахромою. Пост Осадчої зібрав понад 12 тисяч лайків. Не витримали Надя Дорофєєва та Даша Астаф'єва, які також залишили коментарі.

«Обожнюю», «Ефір просто вогонь. Спасибі», «Щоб про неї не говорили, а вона сама класна і найкрутіша ведуча!», «MONATIK гордість України», «Вокально Монатік був дуже слабкий. Не витягнув жодної пісні. Так буває, випадкові люди в професії досягають короткочасного, але яскравого результату», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Катя Осадча розгнівала шанувальників тим, що порушила карантин через роботу. Вона вибралася в студію для запису передачі і опублікувала знімок, на якому стоїть в сукні і масці.

Нагадаємо, що Осадча вразила фігурою в розкішному платті: "Катя, ви...".

Як повідомляла Politeka, Осадча з Горбуновим пограли тілами один перед одним: "Пощастило".

Також Politeka писала, що Осадча пограла з волохатим другом, поки син спить, Монатік не стримався: «Це жах…».