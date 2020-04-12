Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко записала, как развлекалась перед камерой под песню Филиппа Киркорова

В этот раз артистка, уехавшая строить карьеру и жизнь в России, удивила ярким видео с собественными танцами под песню знаменитого артиста - Филиппа Киркорова. Звезда похвасталась стильным нарядом во время зажигательных "плясок". Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Так, звезда с аккуратно завязанными волосами и в аккуратном платье в белый горошек поплясала на камеру в рамках специального челленджа, поэтому также призвала других следовать ее примеру:

«#киркороведение @fkirkorov 😆 На курс нейропсихологии в Стенфорде я не попала, зато во время проекта @maskantv я прошла курс киркороведения) Какая ваша любимая песня Филиппа Бедросовича?) Выкладывайте видосики под песню Киркорова и отмечайте зашьёшься #киркороведение и #регинатодоренко ❤️».

А вот что ответили поклонники:

«Красотка😍», «"Жестокая любовь" "Немного жаль"», «Регина, великолепная женщина 😍👍», «Ваша красота , она другая и не стандартная 😍🙌», «Какая красивая 😍🚀🔥», «Ну хороша 😍😍😍😍», «Красавица 😍», «Тупо Одесса», «Немного жаль».

До этого звезда появилась перед поклонниками в белом обтягивающем платье длинны миди, которое идеально подчеркивает ее стройную фигуру. Сам наряд дополняет геометрический вырез и рукава-буф. Дополнила наряд Регина массивным колье с камнями и такого же дизайна серьгами с крупными блестящими камнями.

А вот волосы Тодоренко уложила в копию прически знаменитой певицы и актрисы Мэрилин Монро.

«#самолюбование , буквально минутка 😂🙈», «#маскактоты Вот и сказке пришёл конец, а кто смотрел шоу - молодец!) Финал совсем скоро ! Вы за кого болеете?», - написала артистка.

Вот что ответили пользователи:

«Потрясающая😍 Регина, а Вы сами не умеете краситься и укладывать волосы?! А что Вы умеете?», «Мерлін Монро», «Тетя Мотя)», «Где фото с подушкой?», «За панду)», «Шикарно, смотрится очень красива ❤️❤️❤️❤️❤️», «Вам оочень такой образ идет 💕», «Лучший образ 🚀», «Теперь понятно. Оказывается ни такая ты и красавица. Макияж и причёска отстой».

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