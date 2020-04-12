Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко записала, як розважалася перед камерою під пісню Філіпа Кіркорова

цього разу артистка, яка виїхала будувати кар'єру і життя в Росії, здивувала яскравим відео з собественными танцями під пісню знаменитого артиста - Філіпа Кіркорова. Зірка похвалилася стильним вбранням під час запальних танців. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Так, зірка з акуратно зав'язаними волоссям і в акуратному плаття в білий горошок поплясала на камеру в рамках спеціального челлендж, тому також закликала інших слідувати її прикладу:

«#киркороведение @fkirkorov 😆 На курс нейропсихології в Стенфорді я не потрапила, зате під час проекту @maskantv я пройшла курс киркороведения) Яка ваша улюблена пісня Філіпа Бедросовича?) Викладайте видосики під пісню Кіркорова і відзначайте зашьешься #киркороведение і #регинатодоренко ❤️».

А ось що відповіли шанувальники:

«Красуня😍», «"Жорстока любов" "Трохи шкода"», «Регіна, чудова жінка 😍👍», «Ваша краса , вона інша і не стандартна 😍🙌», «Яка гарна 😍🚀🔥», «Ну хороша 😍😍😍😍», «Красуня 😍», «Тупо Одеса», «Трохи шкода».

До цього зірка з'явилася перед шанувальниками в білому обтягуючому платті довжини міді, яке ідеально підкреслює її струнку фігуру. Сам наряд доповнює геометричний виріз і рукави-буф. Доповнила наряд Регіна масивним кольє з камінням і такого ж дизайну сережками з великими блискучими каменями.

А ось волосся Тодоренко поклала копію зачіски знаменитої співачки та актриси Мерилін Монро.

«#самозамилування , буквально хвилинка 😂🙈», «#маскактоты Ось і казці прийшов кінець, а хто дивився шоу - молодець!) Фінал зовсім скоро ! Ви за кого вболіваєте?», - написала артистка.

Ось що відповіли користувачі:

«Приголомшлива😍 Регіна, а Ви самі не вмієте фарбуватися і укладати волосся?! А що Ви вмієте?», «Мерлін Монро», «Тьотя Мотя)», «Де фото з подушкою?», «За панду)», «Шикарно, виглядає дуже красива ❤️❤️❤️❤️❤️», «Вам дууже такий спосіб йде 💕», «Кращий спосіб 🚀», «Тепер зрозуміло. Виявляється не така ти і красуня. Макіяж і зачіска відстій».

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