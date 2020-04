View this post on Instagram

Сегодня легенде мировой оперы, Великой певице Монтсеррат Кабалье исполнилось бы 87 лет. На архивном видео - «March with me» Вангелиса. Последнее наше совместное выступление - грандиозный концерт «Звёздное трио» на сцене Государственного Кремлёвского дворца. Сегодня это уже история... ⠀ Любимая моя Дива, ты навсегда в моём сердце как мой учитель, сценический партнёр и дорогой друг! Помню и люблю....