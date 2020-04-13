Популярный российский исполнитель Николай Басков почтил память свой любимой оперной певицы Монтсеррат Кабалье
Об этом пишет Politeka.net.
Трогательную публикацию Николай Басков сделал в своем личном микроблоге Twitter.
Исполнитель опубликовал видеоролик, на котором запечатлено последнее совместное выступление Николая Баскова и Монтсеррат Кабалье.
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"Сегодня легенде мировой оперы, Великой певице Монтсеррат Кабалье исполнилось бы 87 лет. На архивном видео - «March with me» Вангелиса. Последнее наше совместное выступление - грандиозный концерт «Звёздное трио» на сцене Государственного Кремлёвского дворца. Сегодня это уже история...", - написал Басков.
Российский певец также добавил, что Монтсеррат Кабалье навсегда останется в его сердце.
"Любимая моя Дива, ты навсегда в моём сердце как мой учитель, сценический партнёр и дорогой друг! Помню и люблю....", - резюмировал Басков в Instagram.
Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и оставили десятких трогательных комментариев.
"Светлая память", "Спасибо за настоящее искусство, слушаю в записи и наслаждаюсь", "Она всегда в наших сердцах!", "Многое в жизни меняется, забывается. Но такие моменты, будут жить всегда", "Лучезарное исполнение, Вы просто не отразимый, супер исполнитель, это большая награда исполнять песню с Монсеррат Кабалье", - написали они под постом Баскова.
Ранее мы сообщали, что актер Оскан Ренкель, который принимал участие в клипе Николая Баскова "Странник", рассказал, что певец к нему приставил.
"7 лет назад играл Ксеркса, ко мне лез сосаться пьяный Басков", - написал Ренкель в соцсетях.
После этого в сети начали активно обсуждать ориентацию Баскова. Но сам российский популярный певец Николай Басков предпочитает не комментировать эти громкие обвинения.
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