Популярний російський виконавець Микола Басков вшанував пам'ять своєї улюбленої оперної співачки Монтсеррат Кабальє

Про це пише Politeka.net.

Зворушливу публікацію Микола Басков зробив у своєму особистому мікроблозі Twitter.

Виконавець опублікував відеоролик, на якому відображено останній спільний виступ Миколи Баскова і Монтсеррат Кабальє.

"Сьогодні легенді світової опери, Великій співачці Монтсеррат Кабальє б виповнилося 87 років. На архівному відео - «March with me» Вангеліс. Останній наш спільний виступ - грандіозний концерт «Зоряне тріо» на сцені Державного Кремлівського палацу. Сьогодні це вже історія...", - написав Басков.

Російський співак також додав, що Монтсеррат Кабальє назавжди залишиться в його серці.

"Кохана моя Діва, ти назавжди в моєму серці як мій вчитель, сценічний партнер і дорогий друже! Пам'ятаю і люблю....", - резюмував Басков в Instagram.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і залишили десятких зворушливих коментарів.

"Світла пам'ять", "Дякую за справжнє мистецтво, слухаю в запису і насолоджуюся", "Вона завжди в наших серцях!", "Багато чого в житті змінюється, забувається. Але такі моменти, будуть жити завжди", "Променисте виконання, Ви просто супер виконавець, це велика нагорода виконувати пісню з Монсеррат Кабальє", - написали вони під постом Баскова.

Раніше ми повідомляли, що актор Оскан Ренкель, який брав участь у кліпі Миколи Баскова "Мандрівник", розповів, що співак приставив до нього.

"7 років тому грав Ксеркса, до мене ліз цілуватися п'яний Басков", - написав Ренкель в соцмережах.

Після цього в мережі почали активно обговорювати орієнтацію Баскова. Але сам російський популярний співак Микола Басков воліє не коментувати ці гучні звинувачення.

Нагадаємо, Басков і Кіркоров висміяли ганебну поведінку вірного любителя Путіна

А ще Politeka писала, що Басков засвітився в компанії патріарха Кирила, мережа кипить

Також Politeka повідомляла, що в мережу злили фото Баскова з немовлям, схожість приголомшує