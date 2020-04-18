Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала, как выглядит дома во время карантина
После того, как Настя провела серию онлайн-тренировок и получила сотни ответов с похвалой, артистка поняла, что во время карантина можно заниматься вместе с фанатами с еще большей пользой. Звезда организовала целый марафон, в ходе которого она решила рассказать, как похудеть, как правильно питаться и найти гармонию в семье. Сегодня же артистка удивила домашним кадром в пижаме, пишет Рoliteka.net.
Звезда позировала в одной клетчатой пижаме ярко-алого оттенка, чем удивила публику. Солнечный кадр звезда представила рано утром, напомнив о своем марафоне.
Звезда "Victoria’s Secret" разделась на пляже и отдалась солнцу: «Моя богиня»
Весна устроила настоящий бунт, Украину снова накроют заморозки: свежий прогноз погоды
Ослабление карантина: Зеленский сообщил, когда украинцы выйдут на работу и запустят транспорт
Брэду Питту и не снилось: самые горячие двойники Анджелины Джоли, которые превзошли ее по красоте, фото
«Суббота - это день гармонии, доверия и взаимоотношений. А синий - это цвет мира.
Поэтому субботний пост в рамках этого курса я посвящаю теме взаимоотношений с друзьями.
Мои друзья - это как семья, которую я выбрала сама. Это люди, которым я полностью доверяю и максимально отдаюсь в плане поддержки, искренности и любви. И я точно знаю, что это взаимно💙
И, конечно же, наполняйтесь сегодня синим цветом! 🦋 Наденьте что-то синее и обдумывайте ваши взаимоотношения с друзьями, глядя на небо!», - написала Каменских.
А вот что ответили поклонники:
«Такая лапочка, такая красивая, просто прелесть👄👄👄👄👄👄», «Когда будешь видео про настоящий Воркаут снимать , а не просто в названии видео это слово вставлять???», «Красотка как всегда!!!♥», «Вы ужасно похудели. Была такая симпатюшечка, а стала совсем другим человеком. Зачем?», «Супер 😍👍🏻👏🏼», «Красивая😻», «Красотка!!! Спасибо за твоё старание и внимание. Очень тебя люблю ❤️❤️❤️», - написали поклонники.
Ранее Потап решил ответить в программе «Зірковий шлях», решение его супруги делиться с публикой весьма жаркими и даже откровенными кадрами.
К примеру, только во время последнего отпуска звезда представила серию кадров в новых бикини и сверкнула полупрозрачным костюмом на концерте:
«Если мы друг друга любим, то почему уже цепляться, если она артистка. Я человек уверенный. Не в себе, в своей любви. Поэтому я позволяю ей все», – спокойно отметил Потап в шоу.
Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.
Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.
Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть