Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала, как выглядит дома во время карантина

После того, как Настя провела серию онлайн-тренировок и получила сотни ответов с похвалой, артистка поняла, что во время карантина можно заниматься вместе с фанатами с еще большей пользой. Звезда организовала целый марафон, в ходе которого она решила рассказать, как похудеть, как правильно питаться и найти гармонию в семье. Сегодня же артистка удивила домашним кадром в пижаме, пишет Рoliteka.net.

Звезда позировала в одной клетчатой пижаме ярко-алого оттенка, чем удивила публику. Солнечный кадр звезда представила рано утром, напомнив о своем марафоне.

«Суббота - это день гармонии, доверия и взаимоотношений. А синий - это цвет мира.

Поэтому субботний пост в рамках этого курса я посвящаю теме взаимоотношений с друзьями.

Мои друзья - это как семья, которую я выбрала сама. Это люди, которым я полностью доверяю и максимально отдаюсь в плане поддержки, искренности и любви. И я точно знаю, что это взаимно💙

И, конечно же, наполняйтесь сегодня синим цветом! 🦋 Наденьте что-то синее и обдумывайте ваши взаимоотношения с друзьями, глядя на небо!», - написала Каменских.

А вот что ответили поклонники:

«Такая лапочка, такая красивая, просто прелесть👄👄👄👄👄👄», «Когда будешь видео про настоящий Воркаут снимать , а не просто в названии видео это слово вставлять???», «Красотка как всегда!!!♥», «Вы ужасно похудели. Была такая симпатюшечка, а стала совсем другим человеком. Зачем?», «Супер 😍👍🏻👏🏼», «Красивая😻», «Красотка!!! Спасибо за твоё старание и внимание. Очень тебя люблю ❤️❤️❤️», - написали поклонники.

Ранее Потап решил ответить в программе «Зірковий шлях», решение его супруги делиться с публикой весьма жаркими и даже откровенными кадрами.

К примеру, только во время последнего отпуска звезда представила серию кадров в новых бикини и сверкнула полупрозрачным костюмом на концерте:

«Если мы друг друга любим, то почему уже цепляться, если она артистка. Я человек уверенный. Не в себе, в своей любви. Поэтому я позволяю ей все», – спокойно отметил Потап в шоу.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть