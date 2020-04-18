Главный герой знаменитого шоу "Холостяк-10" молодой пилот и владелец летной школы Максим Михайлюк попал в скандал с одной из участниц

После старта проекта Михайлюк попал в центр внимания пользователей сети Инстаграм, каждое фото звезды не обходится без внимания. А после вышедшего нового эфира мужчина еще успел отметиться в конфликтной истории с ушедшей девушкой, пишет Politeka.

Так, в этот раз седьмой выпуск шоу посчитался одним из самых скандальных. Дело в том, что Макс попрощался с двумя участницами, одна их которых явно не была готова покинуть проект и резко высказалась о проекте и самом мужчине в целом.

Участницы и главный герой уже вернулись с Таиланда и после этого мужчина решил пожить неделю с девушками и провести с ними больше времени в быту. По завершению недели Макс также организовал специальную вечеринку, куда пригласил большую компанию.

Илона и Дана приобрели костюмы для соперниц, тогда как Даша с Анастасией покупали продукты. В итоге образы девушек немало удивили во время эфира. Среди гостей на вечеринке засветились друзья участниц, а к Максу приехал его товарищ. В конце прошла церемония, в результате которой розу не получила Аня, которая на эмоциях не смогла сдержать своего гнева.

Уже возле машины у девушки случилась настоящая истерика:

«Когда выключаются камеры, я больше всего влюбляюсь в тебя. И ты сейчас того человека, который к тебе так искренне относится, садишь в машину. Ты оставил девушек, среди которых одна мечтает об эскорте в Дубае, вторая – девственница, которая по сексуальности ставит себе 10 баллов, третья — прыгает из проекта в проект. А четвертая – по сути крыса! И с ними ты собрался строить отношения?! Серьезно?» – резко сказала девушка, покидая проект.

Макс же тактично сказал, что девушка просто привыкла говорить правду в лицо.

Также бывшая участница знаменитого шоу "Холостяк-10" Наталья Масленникова раскрыла пикантные секреты со съемок проекта.

Так, Наталия решила рассказать, что же происходит на шоу «Холостяк», который смотрят миллионы телезрителей, но никто не знает из поклонников, что же скрывают «за кулисами». Съемки первого эфира, самого начала церемонии, продлилась в общей сложности целых 40 часов!

«Это без учёта того, что с самого утра мы просыпаемся, нас красят визажисты, одевают стилисты и съёмка начинается ближе к ночи. 40 часов съёмки и потом заселение в дом. За это время я успела умереть и воскреснуть 2 раза к ряду ✝️», - комментирует первый эфир звезда.

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