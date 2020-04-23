Известный украинский хореограф, участница популярного шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко станцевала перед камерой

Звезда предстала в легком темном платье, которое отлично село на ее великолепной фигуре, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Красотка изящно двигалась в такт музыке. При этом платье развевалось и едва не открывало лишнее.

Стоит отметить, что одного рукава на платье не было, то есть одна рука была обнаженной, и наряд казался рваным.

"Вот уже 1,5 месяца как мы с вами систематично танцуем онлайн по пятницам 😊 И это меня лично безумно радует! 😃", - написала хореограф.

На данный момент Шоптенко с пользователями сети станцевала: самбу-сальсу, танго-фламенко, румбу, ча-ча-ча и венский вальс.

"Это уже практически вся программа бального танца 🤪💪 Естественно, и эти танцы можно дорабатывать бесконечно и комбинаций можно придумать множество. Но какие танцы вы бы хотели ещё потанцевать? Что мне придумывать на эту пятницу? 😉 ", - поинтересовалась Алена.

За три часа видео собрало более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Не перестаю мечтать о контемпе)", "Джайв", "Рок-н-ролл🔥", "Такая легкость и чувственность ❤️ дух захватывает 🌹", "Современные танцы 😉 будем ждать", "Вы-невероятная 😍🔥❤️", "Давайте джайв зажгем 🔥😍", "Ай какая вы красивая 🤍🤗", "Очень хочется румбы", "Ох как жаль я пропустила сальсу! Может повторить? 😁 А Может ещё джаз фанк какой-то, стрип пластики... 😏", "Интересно было бы что-то из украинского народного танца🔥", "Мне кажется я с вами готова разучить любой танец 💃💃💃", "Модерн 🙌", "Волшебно) ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, что Шоптенко огорошила прощальным фото после вылета с Танців з зірками.

Как сообщала Politeka, Шоптенко ошарашила рассказом о «Танцах со звездами».

Также Politeka писала, что главная красавица «Танцев со звездами» поразила фигурой в купальнике.