Відомий український хореограф, учасниця популярного шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко станцювала перед камерою

Зірка з'явилася в легкому темному платті, яке відмінно сіло на її чудовій фігурі, пише Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки)

Красуня витончено рухалася в такт музиці. При цьому сукня майоріла і ледь не відкривала зайве.

Варто відзначити, що одного рукава сукні не було, тобто одна рука була голою, і вбрання здавалося рваним.

"Ось вже 1,5 місяці як ми з вами систематично танцюємо онлайн по п'ятницях 😊 І це мене особисто шалено тішить! 😃", - написала хореограф.

На даний момент Шоптенко з користувачами мережі станцювала: самбу-сальса, танго-фламенко, румбу, ча-ча-ча і віденський вальс.

"Це вже практично вся програма бального танцю 🤪💪 Ймовірно, і ці танці можна допрацьовувати нескінченно і комбінацій можна придумати безліч. Але які танці ви б хотіли ще потанцювати? Що мені придумувати на цю п'ятницю? 😉 ", - поцікавилась Олена.

За три години відео зібрало понад 20 тисяч лайків та багато коментарів.

"Не перестаю мріяти про контемп)", "Джайв", "Рок-н-рол🔥", "Така легкість і чуттєвість ❤️ дух захоплює 🌹", "Сучасні танці 😉 будемо чекати", "Ви-неймовірна 😍🔥❤️", "Давайте джайв запалимо 🔥😍", "Ай яка ви красива 🤍🤗", "Дуже хочеться румби", "Ох як шкода я пропустила сальсу! Може повторити? 😁 А Може ще джаз фанк якийсь, стрип пластики... 😏", "Цікаво було б щось з українського народного танцю🔥", "Мені здається, я з вами готова вивчити будь-який танець 💃💃💃", "Модерн 🙌", "Чарівно) ❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Шоптенко приголомшила прощальним фото після вильоту з Танців з зірками.

Як повідомляла Politeka, Шоптенко приголомшила розповіддю про «Танцях з зірками».

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