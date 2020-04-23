Відомий український хореограф, учасниця популярного шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко станцювала перед камерою 

Зірка з'явилася в легкому темному платті, яке відмінно сіло на її чудовій фігурі, пише Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки) 

Красуня витончено рухалася в такт музиці. При цьому сукня майоріла і ледь не відкривала зайве. 

Варто відзначити, що одного рукава сукні не було, тобто одна рука була голою, і вбрання здавалося рваним.

"Ось вже 1,5 місяці як ми з вами систематично танцюємо онлайн по п'ятницях 😊 І це мене особисто шалено тішить! 😃", - написала хореограф.

Популярні новини зараз

Російська Кардаш'ян забула про сором і показала «бомбочки» в бікіні: «Це так гаряче!»

"Ви вже і у хворих крадете?": ПриватБанк списує гроші з рахунків українців, з'явилася заява

Кошовий з "Квартал 95" зчепився з Кличком через гордість Києва: "Мої каштани дорого коштують"

Вагітна Гросу без білизни показала природну красу: «Вау, неймовірна!"
Показати ще

На даний момент Шоптенко з користувачами мережі станцювала: самбу-сальса, танго-фламенко, румбу, ча-ча-ча і віденський вальс.

"Це вже практично вся програма бального танцю 🤪💪 Ймовірно, і ці танці можна допрацьовувати нескінченно і комбінацій можна придумати безліч. Але які танці ви б хотіли ще потанцювати? Що мені придумувати на цю п'ятницю? 😉 ", - поцікавилась Олена. 

За три години відео зібрало понад 20 тисяч лайків та багато коментарів. 

"Не перестаю мріяти про контемп)", "Джайв", "Рок-н-рол🔥", "Така легкість і чуттєвість ❤️ дух захоплює 🌹", "Сучасні танці 😉 будемо чекати", "Ви-неймовірна 😍🔥❤️", "Давайте джайв запалимо 🔥😍", "Ай яка ви красива 🤍🤗", "Дуже хочеться румби", "Ох як шкода я пропустила сальсу! Може повторити? 😁 А Може ще джаз фанк якийсь, стрип пластики... 😏", "Цікаво було б щось з українського народного танцю🔥", "Мені здається, я з вами готова вивчити будь-який танець 💃💃💃", "Модерн 🙌", "Чарівно) ❤️", - написали користувачі мережі. 

View this post on Instagram

Вот уже 1,5 месяца как мы с вами систематично танцуем онлайн по пятницам 😊 И это меня лично безумно радует! 😃 И так, на сегодняшний день мы с вами уже знаем немного самба-сальсы, танго-фламенко, румбы, ча чи и венского вальса. И это уже практически вся программа бального танца 🤪💪 Естественно, и эти танцы можно дорабатывать бесконечно и комбинаций можно придумать множество. Но какие танцы вы бы хотели ещё потанцевать? Что мне придумывать на эту пятницу? 😉 ￼

A post shared by ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) on

Нагадаємо, що Шоптенко приголомшила прощальним фото після вильоту з Танців з зірками.

Як повідомляла Politeka, Шоптенко приголомшила розповіддю про «Танцях з зірками».

Також Politeka писала, що головна красуня «Танців з зірками» вразила фігурою в купальнику.