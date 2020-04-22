Певица, актриса и модель Даша Астафьева удивила серией новых фото, сделанных до карантина

Как известно, после введения карантина артистка осталась дома на самоизоляции, поэтому новых кадров из фотосессий не представляет уже многие недели. Тем не менее фотограф звезды, с которой Даша сотрудничает уже многие месяцы, решила опубликовать топ самых ярких ее кадров с последних фотосъемок, пишет Politeka.

Так, на показанных фото звезда предстала в смелых позах и образах. На одном кадре Даша в одном белье и атласном корсете позировала в студии, любуясь гипсовым бюстом. На другом артистка предстала без белья в просвечивающем клеенчатом плаще с черными полосами.

А на последующих появилась в образе горячей дивы в черном платье из множества бус и в черном белье с крыльями с множеством черных перьев. До этого певица показывала похожие кадры на своей странице в Инстаграм.

До этого Даша приняла участие в стильной ретро-фотосессии, которая показала звезду в чувственном образе дивы. Певица примерила свой излюбленный костюм – небольшой боди, сделанный из бус. Также можно заметить, что артистка была в чулках или колготах. Дополнила наряд звезда ярким макияжем, аккуратной укладкой и стильной обувью.

Благодаря пышному декольте звезда также засветила свою грудь, едва удерживаемую над тугим корсетом.

«Выезжаю! 😅», «Бурлеск всегда будет и всегда актуален.... 🔥🔥🔥», «Ти суперская🔥🔥🔥😍», «Прям Дита Фон Тиз😍», «Красуня», «Вот реально, ваше тело-как одно из произведений исскусств🦋простите за пиетет,не знакома с вами лично..», «Дашаааа,ну нельзя быть на свете красивой такой🤤❤️», «Да, одна Даша стоит каждого вздоха! Обнимашкаю!😍», – отмечают пользователи.

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