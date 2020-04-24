Російська актриса Христина Асмус опублікувала несподіване відео

Зірка з'явилася у ванній, в мокрій футболці, повідомляє Politeka.net. Відео починається з того, як артистка кричить ніби при пологах. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

А незабаром зірка "народила" рожеву м'яку іграшку.

В пості Асмус розповіла, що вона не вагітна, і попросила не гадати стать малюка, а також запитувати, як проходить друга вагітність.

"Я граю вагітну в новому онлайн-серіалі «Божевілля» на КиноПоиск HD 💻🔥 Увага! 🤚🏻 Гумор, мат, треш і жорстка самоіронія 💣 💥 Можна вибрати звукову доріжку з запікуванням, але я не раджу)))))", - підписала відео артистка.

За півгодини пост зібрав понад 300 тисяч лайків та багато коментарів.

"Я думаю, що знайдуться ті, хто навіть після цього поста будуть стать гадати і вітати 😂", "Народила як по справжньому😂))) от що значить актриса від Бога)👍❤️", "Ржач.христя актриса прям. По справжньому пологи продемонструвала", "Блін, по-моєму одразу було зрозуміло , що ви вагітна в якості ролі 🤪👌", "Коли побачили минулу фотку, але прочитати опис було лінь😂😂😂", "Начебто спочатку і писали що вагітні тільки у фільмі🤔", "З фанатами жарти погані 😹написано було, що це нова роль... Ні, треба було побачити слово вагітна і все... Думайте трохи, хлопців, читайте спочатку", "Харламов, тримайся", "Крісті,розумниця.❤️😍👏Просто супер", "Обов'язково подивлюся!!)))) думаю буде 🔥 ви Христина супер !)))", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, раніше зірка опублікувала "вагітне" фото, яке і сполохало шанувальників. Тому, зірка вирішила ще раз уточнити, що не знаходиться в положенні.

Нагадаємо, що заплакана Асмус налякала видом після гулянки: «На себе не схожа».

Як повідомляла Politeka, безсоромна Асмус розвалилася на ліжку і розбовкала інтимний секрет: «Я кайфанула».

Також Politeka писала, що Христина Асмус показала, ніж ублажає Харламова на Великдень, і вразила виглядом: ух, яка господарочка.