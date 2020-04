View this post on Instagram

👯‍♀️Цієї днини, рiвно рiк тому 🌸 ми знiмали (здається) 4-й епізод минулого сезону #топмодельпоукраїнськи — моє випробування «дорогою на випускний» і я трошки нудилась в очікуванні виходу у кадр😂 ⠀ Поряд — мій вірний Санчо Панса від стилю — @artvarivoda , який вдягав ваших бубликів @moi_sofism @s.nikitiuk @alla до кадру🎬🎥 ⠀ Забігаючи наперед : мій зріст 180 см і більша його частина — ногиииии😂, а в сторіз - веселунський бекстейдж того дня #тмпу #топмодельпоукраински #соняплакидюк #новийканал #тмпу #тмпу3