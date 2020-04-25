Фотограф Соня Плакидюк, которая является судьей проекта «топ-модель по-украински» решила показать природную растяжку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«В этот день, ровно год назад и мы снимали (кажется) 4-й эпизод прошлого сезона #топмодельпоукраински — мое испытание «дорогой на выпускной» и я немножко томилась в ожидании выхода в кадр. Рядом — мой верный Санчо Панса от стиля — @artvarivoda , который надевал ваших бубликов», - говорится в сообщении.

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👯‍♀️Цієї днини, рiвно рiк тому 🌸 ми знiмали (здається) 4-й епізод минулого сезону #топмодельпоукраїнськи — моє випробування «дорогою на випускний» і я трошки нудилась в очікуванні виходу у кадр😂 ⠀ Поряд — мій вірний Санчо Панса від стилю — @artvarivoda , який вдягав ваших бубликів @moi_sofism @s.nikitiuk @alla до кадру🎬🎥 ⠀ Забігаючи наперед : мій зріст 180 см і більша його частина — ногиииии😂, а в сторіз - веселунський бекстейдж того дня #тмпу #топмодельпоукраински #соняплакидюк #новийканал #тмпу #тмпу3

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Уточним, что на опубликованных кадрах видно Плакидюк, которая позирует рядом с мужчиной, задирая при этом ногу.

«Какой батман», «кошечка», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что украинские звезды решили продемонстрировать, что умеют делать шпагат не хуже российской балерины Анастасии Волочковой.

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Так, к примеру Тина Кароль на сцене показывает все свои умения и спортивную подготовку. Звезда сделала полушпагат, опираясь о стул. 

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Светлана Лобода похвасталась умением во время отдыха. Артистка позировала в купальнике, сидя на шпагате. Да, Волочкова и рядом не стояла. 

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Напомним, судья «Топ модель по-украински» приспустила рубашку и показала роскошные формы: «Всегда мечтала…»

Как сообщала Politeka, звезда «Супермодель по-украински» после анорексии поразила новой внешностью.

Также Politeka писала, что звезда «Топ-модель по-украински» показала шикарные формы в одной сетке.