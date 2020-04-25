Фотограф Соня Плакидюк, яка є суддею проекту «топ-модель по-українськи» вирішила показати природну розтяжку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«В цей день, рівно рік тому і ми знімали (здається) 4-й епізод минулого сезону #топмодельпоукраински — моє випробування «дорогою на випускний» і я трошки нудилися в очікуванні виходу в кадр. Поряд мій вірний Санчо Панса від стилю — @artvarivoda , який одягав ваших бубликів», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах видно Плакидюк, яка позує поруч з чоловіком, задираючи при цьому ногу.

«Який батман», «кішечка», - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що українські зірки вирішили продемонструвати, що вміють робити шпагат не гірше російської балерини Анастасії Волочкової.

Так, наприклад Тіна Кароль на сцені показує всі свої вміння і спортивну підготовку. Зірка зробила полушпагат, спираючись об стілець.

Світлана Лобода похвалилася умінням під час відпочинку. Артистка позувала в купальнику, сидячи на шпагаті. Так, Волочкова і поруч не стояла.

Нагадаємо, суддя «Топ модель по-українськи» спустила спідницю і показала розкішні форми: «Завжди мріяла…»

Як повідомляла Politeka, зірка «Супермодель по-українськи» після анорексії вразила новою зовнішністю.

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