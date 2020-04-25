Фотограф Соня Плакидюк, яка є суддею проекту «топ-модель по-українськи» вирішила показати природну розтяжку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«В цей день, рівно рік тому і ми знімали (здається) 4-й епізод минулого сезону #топмодельпоукраински — моє випробування «дорогою на випускний» і я трошки нудилися в очікуванні виходу в кадр. Поряд   мій вірний Санчо Панса від стилю — @artvarivoda , який одягав ваших бубликів», - йдеться в повідомленні.

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👯‍♀️Цієї днини, рiвно рiк тому 🌸 ми знiмали (здається) 4-й епізод минулого сезону #топмодельпоукраїнськи — моє випробування «дорогою на випускний» і я трошки нудилась в очікуванні виходу у кадр😂 ⠀ Поряд — мій вірний Санчо Панса від стилю — @artvarivoda , який вдягав ваших бубликів @moi_sofism @s.nikitiuk @alla до кадру🎬🎥 ⠀ Забігаючи наперед : мій зріст 180 см і більша його частина — ногиииии😂, а в сторіз - веселунський бекстейдж того дня #тмпу #топмодельпоукраински #соняплакидюк #новийканал #тмпу #тмпу3

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Уточнимо, що на опублікованих кадрах видно Плакидюк, яка позує поруч з чоловіком, задираючи при цьому ногу.

«Який батман», «кішечка», - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що українські зірки вирішили продемонструвати, що вміють робити шпагат не гірше російської балерини Анастасії Волочкової.

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Так, наприклад Тіна Кароль на сцені показує всі свої вміння і спортивну підготовку. Зірка зробила полушпагат, спираючись об стілець. 

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Світлана Лобода похвалилася умінням під час відпочинку. Артистка позувала в купальнику, сидячи на шпагаті. Так, Волочкова і поруч не стояла. 

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Нагадаємо, суддя «Топ модель по-українськи» спустила спідницю і показала розкішні форми: «Завжди мріяла…»

Як повідомляла Politeka, зірка «Супермодель по-українськи» після анорексії вразила новою зовнішністю.

Також Politeka писала, що зірка «Топ-модель по-українськи» показала шикарні форми в одній сітці.