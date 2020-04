View this post on Instagram

«Грааль» — история о любви, но о другой, более глубокой и сильной. О любви к близким, к миру и ко всем, кто в нем подвергается осуждению. Видео уже в #Youtube 🌍 Самоизоляция касается всех без исключения. Безумие — думать, что ты умнее всех и что ты в безопасности. Никто не в безопасности. И единственное, что может спасти человечество, — это неравнодушие. Оно и есть тот самый Святой Грааль, энергия которого поддерживает Вселенную. Вчера мы думали, что ничего не изменится, но сегодня остались один на один со своими проблемами. Клип “Грааль” показывает, что произойдет c человечеством через пятнадцать или двадцать лет, если ничего не предпринять. Мы видим, к чему привели экологические катастрофы, политические игры и наша безответственность. Нас ждет тотальная изоляция? Или на планете в принципе останется один человек? А что если самоизоляция - это единственный шанс выжить? Ссылка в шапке профиля и в сторис 👆🏻