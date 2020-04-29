Популярная исполнительница Анна Седокова сумела порадовать фанатов новыми пикантными кадрами с нового клипа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Самоизоляция касается всех без исключения. Безумие — думать, что ты умнее всех и что ты в безопасности. Никто не в безопасности. И единственное, что может спасти человечество, — это неравнодушие. Оно и есть тот самый Святой Грааль, энергия которого поддерживает Вселенную. Вчера мы думали, что ничего не изменится, но сегодня остались один на один со своими проблемами», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Седокова позирует в облегающем наряде без белья. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Это чистый кайф», «божественный вид», «обожаю тебя», «очень классная!», «Аня – это огонь», «как всегда – просто топ», - пишут они.

До этого мы писали, что популярная украинская певица Анна Седокова поделилась откровенным тизером своего нового клипа. Звезда опубликовала в своем Инстаграм нарезку кадров из клипа на свою песню «Грааль», премьера которого должна состояться 29 апреля.

На кадрах Седокова сидит одна в темной комнате с мигающим светом. Кадры постоянно меняются, поэтому на них сложно что-либо рассмотреть. Однако, судя по видео, из одежды на певице лишь белый корсет, а внизу Седокова предпочла оказаться без ничего. Образ певицы дополнил блестящий макияж глаз, который стал своеобразным акцентом в кадре.

Напомним, Седокова резко пристыдила Тодоренко после скандального заявления о женщинах.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Седокова всполошила кадром в одних трусах: "Таким жаром веяло только от Жанны Фриске".

Также Politeka писала, что Седокова в растрепанном виде насмешила сеть огромным костюмом.