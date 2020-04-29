Популярна виконавиця Анна Седокова зуміла порадувати фанатів новими пікантними кадрами з нового кліпу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Самоізоляція стосується всіх без винятку. Божевілля — думати, що ти розумніший за всіх і що ти в безпеці. Ніхто не в безпеці. І єдине, що може врятувати людство, — це небайдужість. Воно і є той самий Святий Грааль, енергія якого підтримує Всесвіт. Вчора ми думали, що нічого не зміниться, але сьогодні залишилися один на один зі своїми проблемами», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Седокова позує в облягаючому одязі без білизни. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Це чистий кайф», «божественний вигляд», «обожнюю тебе», «дуже класна!», «Аня – це вогонь», «як завжди – просто топ», - пишуть вони.

До цього ми писали, що популярна українська співачка Анна Сєдокова поділилася відвертим тизером свого нового кліпу. Зірка опублікувала у своєму Instagram нарізку кадрів з кліпу на свою пісню «Грааль», прем'єра якого повинна відбутися 29 квітня.

На кадрах Седокова сидить одна в темній кімнаті з миготливим світлом. Кадри постійно змінюються, тому на них складно що-небудь розглянути. Однак, судячи з відео, з одягу на співачці лише білий корсет, а внизу Сєдокова вирішила залишитися без нічого. Образ співачки доповнив блискучий макіяж очей, який став своєрідним акцентом в кадрі.

Нагадаємо, Седокова різко присоромила Тодоренко після скандальної заяви про жінок.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Седокова сполохала кадром в одних трусах: "Таким жаром віяло тільки від Жанни Фріске".

Також Politeka писала, що Сєдокова у розхристаних вигляді насмішила мережа величезним костюмом.