Известная украинская певица Гайтана показала свежий весенний образ и рассказала о важном человеке

На фото Гайтана позирует в зеленом платье и босоножках. Волосы у певицы в этот раз были распущены, звезда улыбалась на камеру и смотрела прямо в объектив. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"У вас есть хоть один человек, который знает вас настолько хорошо, чтобы сквозь маски соц.сетей чувствовал о чём вы молчите? Если да, вы счастливчик", - написала Гайтана.

Ффанаты успели поставить более тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Гайтана ну хоть лифчик одевай, ибо что-то видно", "У каждого есть такой человек, к счастью", "Нет, таких к сожалению не имею", "Красавица", "Да, и мы обсуждаем вас и ваши песни", "Богиня, красотка".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Гайтана осмелилась на необычный эксперимент.

На фото Гайтана стояла пятой точкой к камере в красном платье и повернула лицо на камеру. Певица дополнила образ яркой улыбкой и распущенными волосами для фото. Руки звезда спрятала в само платье, за которым их даже не увидеть.

Сообщалось, что известная украинская певица Гайтана показала себя крупным планом на новом снимке в Инстаграм.

На фото Гайтана позирует в синем пиджаке и с кудрявыми светлыми волосами. Фото было сделано крупным планом, поэтому певицу можно увидеть по грудь. Можно заметить, что скорее всего артистка без белья. Легко оценить на фото красоту исполнительницы, ведь лицо очень хорошо видно.

Ранее мы сообщали, что Гайтана без штанов показала, чем ее наградила природа

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