Зеленский впервые сделал заявление о встрече с Путиным в Израиле: «Обсудим…»

Украинский президент на полях Всемирного экономического форума в Давосе ответил журналистам на вопрос, интересующий многих украинцев.

Так, Зеленский не стал исключать, что 23 января во время своего визита в Израиль он может встретиться с Путиным.

Зеленский подчеркнул, что на эту поездку у него запланировано много уже подтвержденных встреч. Однако, встреча с Путиным не находится в их числе.

«О вероятности этой встречи — может быть, потому что есть вопросы по обмену наших пленных, и украинцев, и украинцев, которые являются крымскими татарами, которые находятся на территории России. Будет возможность — обсудим это», - заявил президент.

Гончарук устроил небывалый переполох в Давосе

Алексей Гончарук нарушил формат форума в Давосе, устроив закрытый ужин в Украинском доме.

Гончарук, который решил изменить формат общения с присутствующими в Украинском доме. Как стало известно, премьер пришел со своей охраной и сформировал «правильную» украинскую делегацию, заставив остальных покинуть помещение. С оставшимися Гончарук провел закрытый ужин.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил украинский журналист и блогер Макс Назаров, поделившись соответствующими кадрами. Он подчеркнул, что в Давосе все панели носят открытый характер и не предусматривают никаких закрытых ужинов.

Нацбанк резко изменил курс валют, доллар готовит новый удар

Курс валют в Украине 23 января удивит всех, поскольку доллар и евро начнут массовое наступление на гривну.

Так, за 100 долларов украинцам нужно будет отдать 2433,10 гривен (+7,24 гривны).

Похожая ситуация будет наблюдаться и с курсом евро. За 100 банкнот нужно будет выложить 2698,43 гривны (+1,51 гривна).

Напомним, курс доллара обвалится после Нового года: что ждет гривну.

Как сообщала Politeka, доллар и евро резко обвалились, украинцы бегут в обменники.

Также Politeka писала, что в обменниках происходит невероятное, курс валют побил все рекорды в Украине: доллар по 19.