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Перенос Рождества на 25 декабря: в ПЦУ вынесли важный вердикт

Стало известно, что решили члены Священного Синода ПЦУ во время заседания 4 февраля.



Сообщается, что во время заседания Синод ПЦУ принял решение создать Синодальную календарную комиссию и назначили ее руководителя — ректора Киевской православной богословской академии протоиерея Александра Трофимлюка.

«Необходимость внедрения календарной реформы в Православной Церкви Украины нужно взвешенно и конструктивно обсуждать, учитывая мнение общества», — сказано в сообщении, которое было опубликовано на портале.

Помимо этого, члены Священного Синода, из которого был исключен почетный патриарх Филарет, вынесли вердикт по переносу даты Рождества в Украине.

"Синод разрешил, там где для этого усматриваются объективные обстоятельства и пастырская необходимость, по благословению правящего архиерея 25 декабря нового стиля совершать только молебен с акафистом Рождеству Христову и исполнение народных рождественских песнопений (колядок)", - добавили в ПЦУ.

Также Синод ПЦУ осудил рождественское богослужение митрополита Луцкого и Волынского Михаила 25 декабря.

Лукашенко жестко набросился на Путина и обвинил его во лжи: Голову открутят...

Президент Беларуси Александр Лукашенко уже 7 февраля вновь встретится с лидером Кремля Владимиром Путиным.

По его словам, на сегодняшний день наступил некий "момент истины" и Беларусь хочет теплых, дружеских отношений с братским народом.

При этом Александр Лукашенко накануне новой встречи обвинил Владимира Путина во лжи.

"Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с Президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, - некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения (между Беларусью и Россией). Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя - вот в чем вопрос. Но если вы пообещали за 5 лет (когда "Белтрансгаз" купили) вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли", - возмущается лидер Беларуси.

Нацбанк резко изменил курс валют, доллар и евро рухнули в цене: что происходит в обменниках

Курс валют в Украине 5 февраля готовит настоящий демарш, ведь гривна нанесет небывалый удар по доллару и евро.

Об этом говорится в свежем прогнозе Национального банка Украины.

Так, за 100 долларов вам нужно будет отдать 2485,23 грн (-23,13 гривен).

Еще лучше ситуация будет обстоять с евро – сто банкнот обойдутся вам в 2745,56 грн (-29,56 гривен).

Кроме того, в НБУ уточнили, что к средине дня 4 февраля доллар торговался по 2489,46 за 100 «веченозеленых».

Выяснилось, как обидно Зеленского называют подчиненные: "слуги народа" доигрались

В сети опубликованная неподтвержденная информация о том, что Владимир Зеленский этой осенью распустит Верховную Раду.

Нардепы, исходя из предоставленной журналистам инсайд-информации, очень часто бездействуют и не хотят принимать разумных решений на благо страны.

«Наш источник с Офиса Президента сообщает, что если нардепы не проголосуют за важные законопроекты для Зеленского и продолжат «набивать» себе цену, продолжая улучшать свое финансовое положение, то президент распустит на осень Верховную Раду».

Сообщается также, что президент Украины, цитируем автора сообщения: «устал вечно «просить» Слуг голосовать за необходимые в его понимании законопроекты для страны». А именно - месседж в Офисе Президента гласит:

«Президент устал от вечных интриг, скандалов, «зашкваров». В ОП иногда шутят, что Зеленский это «нянечка для слуг, которые как дети в садике разбились на группы по интересам и устраивают вечные «драчки» и скандалы, а также любят вечно влезть в грязь словам инсайда, все эти рабочие «передряги» приходится «решать» Владимиру Зеленскому.

Напомним, Зеленский договорился с Путиным, раскрыты детали новой встречи.

Как сообщала Politeka, Зеленский попался на крючок Путина, совершена критическая ошибка.

Также Politeka писала, что рейтинг Зеленского обвалился до рекордного минимума, раскрыты реальные цифры.