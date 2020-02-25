Совладелец "Квартал 95" Борис Шефир, который вместе с братом Сергеем Шефиром и президентом Владимиром Зеленским основали студию, подробно рассказал, что ждет творческое объединение в будущем

По словам Шефира, несмотря на перемены в стране в сфере теле- и киноиндустрии (в частности, речь о языковом законе), вектор работы студии остается прежним. Об этом продюсер рассказал в интервью "Знай.ua".

"Пока работаем в старых условиях, честно говоря, не самых благоприятных. И с Госкино положение не лучше. Там такие условия, что после нашей первой попытки с фильмом "Я, ты, он, она", мы пока в питчингах не участвуем. Ждем улучшений", - поделился Шефир, отметив, что как и прежде собирает вокруг себя "самых талантливых, никого не обманывая".

Кроме того, Шефир пролил свет по поводу слухов, что "Вечерний квартал" хотят перенести с "1+1" на другой телеканал. По словам продюсера, нет необходимости перехода, если сотрудничество плодотворно. А если и осуществить такой маневр, то только с новыми проектами. В целом Шефир отметил, что студия готова к работе с любыми каналами.

Также продюсер прокомментировал, как в дальнейшем будут обстоять дела с возможностью "встрять" в очередной политический скандал из-за едких шуток.

"Если мочить не жестко, лучше вообще не мочить. Наш жанр такой, что обиды будут всегда. И поймать на жесткой шутке - не вопрос. Главное - быть откровенным со зрителями и иметь собственные убеждения, а скандалов бояться -...", - поделился Шефир.

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