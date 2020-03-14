Президент Украины Владимир Зеленский об ужесточении мер из-за коронавируса
 
 
"Мы закрываем границу для иностранцев. Будут закрытые пограничные пункты пропуска для пассажирского сообщения. Две недели, начиная с 00,00 часов 16 марта 2020, иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины: ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем, ни иным другими средствами", - сказал Зеленский. 

Владимир Зеленский

Нардепы против сотрудничества с представителями отдельных районов Донбасса

Из-за ОРДЛО в «Слуге народа» назревает раскол – немалые противоречия вызваны аргументированным отсутствием желания у нардепов создавать так называемый консультативный орган с ОРДЛО.

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Более 40 нардепов от «Слуги народа» опубликовали обращение, в котором подчеркнули, что решение о создании консультативного совета в рамках политической подгруппы ТКГ, которое было принято представителями Украины в рамках Трехсторонней контактной группы, является, цитируем: неприемлемым.

слуги народа, верховная рада, кабмин

В Черновицкой области уже с 14 марта вводится чрезвычайное положение

Об этом вечером 13 марта сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осадчук .

По его словам, местные власти пошли на такие меры в связи с подтверждением второго случая коронавируса в области.

«Как известно, у нас есть второй подтвержденный случай инфекции в нашей области... Это побуждает и дает основания нам для того, чтобы ввести с завтрашнего дня чрезвычайную ситуацию на территории Черновицкой области», - объявил Осадчук.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.

Также Politeka писала, что курс валют сделает резкий скачок, неутешительный прогноз НБУ: к чему готовиться.