Нардепы против сотрудничества с представителями отдельных районов Донбасса
Из-за ОРДЛО в «Слуге народа» назревает раскол – немалые противоречия вызваны аргументированным отсутствием желания у нардепов создавать так называемый консультативный орган с ОРДЛО.
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Более 40 нардепов от «Слуги народа» опубликовали обращение, в котором подчеркнули, что решение о создании консультативного совета в рамках политической подгруппы ТКГ, которое было принято представителями Украины в рамках Трехсторонней контактной группы, является, цитируем: неприемлемым.
В Черновицкой области уже с 14 марта вводится чрезвычайное положение
Об этом вечером 13 марта сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осадчук .
По его словам, местные власти пошли на такие меры в связи с подтверждением второго случая коронавируса в области.
«Как известно, у нас есть второй подтвержденный случай инфекции в нашей области... Это побуждает и дает основания нам для того, чтобы ввести с завтрашнего дня чрезвычайную ситуацию на территории Черновицкой области», - объявил Осадчук.
Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.
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