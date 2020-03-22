Так, сто долларов будут торговаться по 2773,86 гривен (-6,39). Днем ранее за аналогичную сумму "вечнозеленых" пришлось бы отдать 2780,25 гривен.

А вот с курсом евро будут настоящие чудеса. За 100 банкнот вам придется выложить 2963,59 гривен (-45,75). В предыдущий рабочий день они торговались по 3009,34 гривны.

Дети останутся дома еще на год: в Украине пошли на радикальные меры из-за коронавируса

В Киеве отменили прием детей в первые классы из-за эпидемии коронавируса в стране.

Так, из-за коронавируса перенесли прием документов для поступления в первый класс для всех украинских учеников, пока ситуация с эпидемией не пойдет на спад. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

Завершилась третья четверть учебного года в школах страны, при этом все дети сидят дома. Чиновник просит не паниковать родителей, ведь оценки за четверть не выставляют из-за введения семестрового обучения в школах.

Коронавирус пробирается в Раду, заражен второй нардеп: «Госпитализировали меня и моего...»

В Министерстве здравоохранения рассказали, что коронавирусом Covid-19 заразился еще один парламентарий.

Болезнь также была обнаружена у ближайшего родственника политика. «У второго народного депутата Верховной Рады Украины обнаружен коронавирус. Речь идет о Сергее Вельможном, коллега ранее заболевшего Сергея Шахова. Кроме того, заразился сын Вельможного», - говорится в сообщении. Уточним, что нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский рассказал, что заразившийся парламентарий 16 марта присутствовал на согласительном совете Верховной Рады, где были все руководители фракций.

Напомним, что в МОЗ рассказали, что ждет украинцев после 3 апреля: "Не секрет, что...".