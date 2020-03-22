Курс валют после выходных резко изменится, НБУ поразил новыми цифрами: что будет с долларом
Курс валют в Украине 22 марта удивит всех, гривна обернет в бегство доллар и евро, чего не было уже давно.
Так, сто долларов будут торговаться по 2773,86 гривен (-6,39). Днем ранее за аналогичную сумму "вечнозеленых" пришлось бы отдать 2780,25 гривен.
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А вот с курсом евро будут настоящие чудеса. За 100 банкнот вам придется выложить 2963,59 гривен (-45,75). В предыдущий рабочий день они торговались по 3009,34 гривны.
Дети останутся дома еще на год: в Украине пошли на радикальные меры из-за коронавируса
В Киеве отменили прием детей в первые классы из-за эпидемии коронавируса в стране.
Так, из-за коронавируса перенесли прием документов для поступления в первый класс для всех украинских учеников, пока ситуация с эпидемией не пойдет на спад. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.
Завершилась третья четверть учебного года в школах страны, при этом все дети сидят дома. Чиновник просит не паниковать родителей, ведь оценки за четверть не выставляют из-за введения семестрового обучения в школах.
Коронавирус пробирается в Раду, заражен второй нардеп: «Госпитализировали меня и моего...»
В Министерстве здравоохранения рассказали, что коронавирусом Covid-19 заразился еще один парламентарий.
Болезнь также была обнаружена у ближайшего родственника политика.
«У второго народного депутата Верховной Рады Украины обнаружен коронавирус. Речь идет о Сергее Вельможном, коллега ранее заболевшего Сергея Шахова. Кроме того, заразился сын Вельможного», - говорится в сообщении.
Уточним, что нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский рассказал, что заразившийся парламентарий 16 марта присутствовал на согласительном совете Верховной Рады, где были все руководители фракций.
Напомним, что в МОЗ рассказали, что ждет украинцев после 3 апреля: "Не секрет, что...".
Также Politeka сообщала, что курс стремительно меняется, украинцев предупредили о росте цен.