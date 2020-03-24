Цены на некоторые овощи из борщевого набора оказались ниже, чем в прошлом году, - не повлиял даже карантин из-за COVID-19

Эксперты из shuvar.com показали нынешние ценники, удивив украинцев, пишет "Сегодня". Так, свекла на оптовых рынках год назад стоила в полтора раза дороже, чем сейчас – 7,2 грн и 5 грн соответственно.

Белокочанная капуста и лук вообще рвут все шаблоны. Если в прошлом году оптовая цена на капусту была 18 грн., то на сегодня - всего 4 грн. Зеленый лук в 2019 в это время стоил 162 грн за килограмм, а ныне - 37,5 грн и продолжает дешеветь.

Также поражают цены на морковь - 7 и 4 грн. за килограмм соответственно, пекинскую капусту - 18,5 и 12,3 грн., краснокачанную капусту - 14,5 и 10 грн.

Но праздновать рано. Снижение закупочных цен не коснулось следующих овощей и фруктов:

картофель - 8,5 грн. на сегодня и 5 грн в прошлом году

тыква - 15 и 9,5 грн.

яблоки - 8-12 и 3,5-6 грн.

Кроме того подскочили цены на продукты, которые медики рекомендуют употреблять при ОРВИ.

В начале карантина, то есть 12 марта, цена на лимон в среднем составляла 44 грн. за килограмм (в 2019 – 34,5 грн). А по состоянию на 19 марта цена закупки лимонов выросла уже до 61,5 грн. То есть подорожание за неделю составило 50%.

На начало марта средняя оптовая цена чеснока составляла 58,6 грн. за кг, тогда как в 2019 была 42,5 грн. Однако к концу месяца цена закупки выросла еще больше - до 95 грн. Остановится ли на этом?

Ранее мы сообщали, украинцев возмутил внезапный скачок цен на гречку. До карантина в Украине килограмм этой крупы стоил порядка 25 грн. Сейчас уже 33 грн.

Ситуацию активно комментируют в сети: "Вот такие дела, Ребята. А всего лишь пару дней назад, она стоила... 25 ГРИВЕН"; "Какие 25? 18 гривен.", "Перестаньте закупать поддонами цена сразу упадет!", "Кому вирус, а кому прибыль", "То мелкая по 25 была, а это крупная", "Побольше гребите то она будет и по 70 грн".

Также мы писали, из-за карантина с украинских прилавков могут постепенно исчезнуть импортные товары. Правда, по словам главы Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, куда большей опасностью для украинцев, чем исчезновение с прилавков импортных продуктов, станет острая проблема нехватки средств - ведь многие ушли на карантин за свой счет.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Как сообщала Politeka, стоимость гречки достигла неприличной суммы, кадры: "Пару дней назад стоила 25 гривен"