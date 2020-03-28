Зеленський дотиснув Слуг народу, Рада ухвалить скандальний закон у розпал коронавіруса: "Вже 30 березня"

Президент України Володимир Зеленський хоче отримати від Ради два прийнятих законопроекту.

Президент після зборів "Слуги Народу" зазначив, що в світі зараз криза. Україна повинна її пройти, а тому необхідно проголосувати два закони - про банки і землі, щоб домовитися.

"Ми розуміємо, що зараз світова криза. Нам дуже важливо її пройти. Тому умови МВФ - це два закони - закон про банки і закон про землю, про що ми вже домовилися", - сказав президент.

За словами президента, 30 березня буде позачергове засідання Ради, на якому розглянуть дані законопроекти. Поки не відомо, де будуть депутати проводити сесію. Спікер Ради Дмитро Разумков не виключає, що можуть зібратися у внутрішньому дворику парламенту.

Зеленський також розповів, що в законі є поправки, за якими можна буде купити не більше 100 га і тільки фізичним особам. Юридичні особи зможуть купувати вже з 2024 року і не більше 10 000 га.

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Про це йдеться у свіжому прогнозі від НБУ.

Так, станом на сьогодні, сто доларів можна буде купити за 2818,3 грн. Аналогічним показник був і днем раніше, 27 березня.

А ось курс євро трохи зміниться: валюта Єврозони подорожчає на кілька гривень: 3090,27 за сто банкнот (+3,94 грн).

Тим не менш в національно регуляторі уточнили, що днем раніше, 27 березня, курс гривні до долара був на рівні 28,232 грн за одну купюру.

"Обігнали Китай": коронавірус б'є рекорди за кількістю жертв, карантин не допоміг

В Італії зафіксовано новий антирекорд: за добу від коронавіруса померло найбільше число людей з самого початку епідемії

За офіційними даними, за день в Італії від коронавіруса померло 969 осіб. Загальне число жертв вірусу в країні досягло позначки в 9134 людини.

Комісар з надзвичайної ситуації в охороні здоров'я Доменіко Аркури заявив, що це найбільше число смертей за весь час поширення вірусу в усьому світі.

Також за день було зафіксовано 5959 нових випадків зараження. Тепер у країні 86498 людина з коронавірусом. Італія вже обігнала Китай за кількістю заражених. І це незважаючи на те, що в країні вже кілька тижнів діє карантин.

Криза тільки почалася, з'явилася термінова заява МВФ: що тепер буде з грошима і кредитами

Світова економіка увійшла в стадію кризи, яка може бути навіть гірше тієї, яка була в 2009 році.

Про це заявила Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

«Зараз вже зрозуміло, що ми увійшли в нову рецесію також, чи навіть гірше, ніж у 2009 році. Правда, ми прогнозуємо відновлення економіки в 2021 році, але за умови, що ми досягнемо успіху в подоланні коронавіруса і нам вдасться уникнути проблем з ліквідністю та платоспроможністю», - зазначила вона.

За словами Георгієвої, найбільшим ризиком зараз є хвиля банкрутств, що буде в світі через тимчасової зупинки світової економіки.

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